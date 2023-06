Finale campionato italiano domani alle 13.00 a Crema per il 'Sanremo Calcio Non Vedenti'

Si disputerà domani alle 13.00 a Crema la finale scudetto del campionato italiano di calcio a 5 categoria b1 per ciechi assoluti. In campo la squadra del Sanremo Calcio Non Vedenti che si è imposta nelle partite di ieri e oggi rispettivamente per 1 a 0 contro il Bari e 3 a 1 contro la Fiorentina.

La squadra ligure se la vedrà con i campioni iridati del Crema vincenti contro Roma e Lecce.

A scendere in campo coordinati dai coach Giovanni e Flavio Di Malta saranno il capitano Fabrizio D'Alessandro 11, i portieri Giorgio Meo 1, Daniel Eusebio 12, i difensori Matteo Sistu 5, Davide Cantoni 4, Bogdani Balaceanu 8, i centrocampisti Ajme Catena 9, Josè Pancho 10, e l'attaccante già nazionale italiano Brayan Ramirez 7,

A completare lo staff la guida Maurizio Boglioli e Giovanni Sacchi.

"Non era affatto scontato arrivare in finale ma i ragazzi sono stati molto attenti e tenaci. Siamo riusciti a far esordire un giovane promettente come Bogdani e grazie all'apporto sempre prezioso di capitan Fabrizio domani affronteremo a testa alta una delle finali più sentite degli ultimi anni" afferma il direttore tecnico Giovanni Di Malta

La partita si potrà seguire anche via streaming in diretta facebook.