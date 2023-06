Equitazione: il bresciano Tonali protagonista a Sanremo nella gara più importante, la C140

Il bresciano Massimo Tonali si è assicurato la gara più importante, la C140, della seconda giornata del Concorso internazionale di equitazione in pieno svolgimento al campo Ippico del Solaro a Sanremo. In sella a Lulù del Laghetto, baio di 10 anni, ha preceduto il qatariota Rashid Towaim Ali Al Marri. "Sanremo - afferma Tonali - mi porta bene. Vengo molto volentieri. Il concorso è organizzato in modo perfetto. Sono contento del risultato perchè la cavalla è un po' nervosa. Ma l'ho cresciuta io e, in definitiva, andiamo molto d'accordo".



Terza la svizzera Jane Richard. Quarto ancora Rashid Towaim Ali Al Marri, ovviamente con un altro cavallo. Seguono quindi il reggiano Federico Formentini, il gallaratese Diego Chiatante, la torinese Debora Bin Olivetti, la slovena Lidija Grum, la svizzera Jane Richard e, decimo, il francese Arnaud Dubois. Chiatante è anche un volto tv. "Sono nato a Gallarate - racconta - e si può dire che sono stato subito messo su un cavallo. Mio padre è stato cavaliere e mia madre amazzone. Ho cominciato a montare che ero bambino. E ho fatto la prima gara a sette anni. Ho lavorato un po' in tutta Italia". Ha condotto la trasmissione televisiva Horse Academy, sul canale Horse tv di Sky. Ogni volta, uno dei dieci migliori cavalieri al mondo interviene con uno stage, a favore di giovani. E con lui c'è, appunto, anche Diego. La trasmissione riprenderà probabilmente a settembre e si chiamerà Show Jumping Experience.

In C130 ha vinto il qatariota Alì Rashid Towaim davanti ai francesi Olivier Bergonzi e Boris Zielinski. Quindi quarto e quinto Natale Chiaudani e, dopo la francese Emilie Martini Lapp, la piemontese Greta Maria Teresa De Salvia. Due soli italiani nei primi dieci. In C125 a due fasi ancora un successo per Andrea Lanza, sanremese diciottenne, che praticava motocross ma che dopo un incidente si è dato... all'ippica. Secondo la ventimigliese Veronica Santaiti e terza Giulia Pellecchia dell'Etrea di Busto Arsizio. L'impresa di Lanza e Santaiti, tesserati per il Country Club Villanova, è testimoniata dalla presenza di tre soli italiani nei primi otto.

Le gare riprendono domani dalle 8 e proseguiranno fino al tardo pomeriggio. Il momento clou il Gran Premio (26 mila euro) che si svolgerà intorno alle 14.30. "Una gara come sempre appassionante - spiega Maria Grazia Valle Valenzano Menada presidente della Società Ippica Sanremo - e dal pronostico molto incerto. Molte le telefonate che abbiamo ricevuto per chiedere informazioni sulla nostra manifestazione di turisti che vogliono venire a vederla".