Calcio. L’Ospedaletti riconferma il talento classe 2007 Francesco Avandro

Dopo Mattia Schillaci, l’Ospedaletti mette un altro tassello in vista del prossimo campionato.

Nelle ultime ore la società orange ha riconfermato il talentuoso attaccante classe 2007 Francesco Avandro, vera rivelazione della scorsa stagione. Avandro, portato in prima squadra nel finale di campionato, si è messo in luce segnando cinque reti nelle sue prime quattro partite tra i grandi. E ora ha scelto di sposare il progetto orange anche per la prossima stagione, sempre in continuità tra settore giovanile e prima squadra, come è nello spirito dell’Ospedaletti.