Sanremo: calcio amatoriale, da oggi a domenica doppio appuntamento per i 'veterani' da mezza Italia

Si svolge da oggi a domenica, nel complesso sportivo del Comunale di corso Mazzini, il Torneo internazionale di calcio veterani organizzato dagli Old Stars Sanremo.

La manifestazione, che abbina lo sport a un momento ricreativo e di amicizia ed ha anche una ricaduta turistica in città, visto il numero di atleti e familiari che porta negli alberghi, si articola anche quest’anno in due competizioni: quella riservata agli over 50 (squadre da 11 giocatori), allo stadio Comunale, giunta alla sedicesima edizione e quella per over 60 (squadre da 9 giocatori), alla quarta edizione, nel sovrastante campo Grammatica.

Al torneo over 50 partecipano otto squadre: Novara, Robbio (Pavia), Ultimi Calci Bastia (Perugia), Cuneo nel girone A; Old Stars Sanremo, Anni ‘70 Genova, GS Milano e Zurigo nel gruppo B. Per la competizione tra over 60 scenderanno in campo sei compagini: Robbio, Evergreen Torino, Novara, Amici di Ubi (Torino), Pfc Torino e Old Stars Sanremo. Si parte oggi alle 18 (a dare il calcio d’inizio sarà l’ex calciatore, capitano del Genoa e oggi opinionista Claudio Onofri) fino alle 22-23 con le partite dei due gironi degli over 50 e di quello unico degli over 60, con prosecuzione domani mattina a partire dalle 9 e fino alle 13.

Domenica sono in programma le finali, dalle 10, per assegnare le posizioni dal primo all’ottavo posto tra gli over 50 e dal primo al sesto posto tra gli over 60. Domani sera ci sarà un momento conviviale con tutti i partecipanti, un apericena all’Hotel Londra.