Sanremo: al via nel segno degli stranieri il secondo concorso internazionale di equitazione al Solaro

Subito nel segno degli stranieri stamattina al secondo concorso internazionale di equitazione salto ostacoli iniziato sul campo Solaro di Sanremo.

Nella categoria più importante disputata finora, la C135, Qatar in grande evidenza con la conquista dei primi due posti grazie a Faleh Suwead Atalajami, su Victoria, davanti a Rashid Towaim Ali Tal Marri su Van Galletta Z. Terzo il francese Laurent Calcus su Exotic Des Flagues. Seguono Federico Formentini, il sanremese Andrea Lanza, tesserato per il Country Club di Villanova di Albenga, Diego Chiatante del Circolo Novi Ligure, Matteo Orlandi, dell'Esercito, e il francese Arnaud Dubois. Diciotto i binomi in gara.

Tutto italiano, a sorpresa (non accadeva da tempo immemorabile), il podio nella Cavalli di 6 anni. Ha vinto Camilla Bassan Maritan di Bernate Ticino che ha preceduto Vittoria Fuser di Costigliole d'Asti e Diego Chiatante. Seguono Luca Tamerisio e gli stranieri Jane Richard, svizzera, e Laura Allaud e Emilie Martin Lapp, francesi.

La manifestazione, organizzata dalla Società Ippica Sanremo presideuta da Maria Grazia Valle Valenzano Menada, prosegue per tutto il giorno. Le ultime gare sono riservate alle categorie aggiunte nazionali dove si cimentano molti giovanissimi.

Molta la curiosità per lo sceicco Al Khalifa Al Thani e il sultano Salmen Al Suwaidi, entrambi in gara per il Qatar. Entrata gratuita.