Equitazione, al Solaro di Sanremo Natale Chiaudani si impone nella C140

Zampata di Natale Chiaudani nella C140, la gara più importante della prima giornata del secondo weekend di equitazione ad alto livello al Solaro di Sanremo. Il cavaliere livornese, già alle Olimpiadi e campione italiano, si è imposto nella categoria più importante, la 140, con il suo Cintender. Cavallo olandese di soli sei anni che sembra destinato a far parlare molto di sé. E proprio da Sanremo sembra partire la rincorsa per qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi. Chiaudani ha preceduto il francese Laurent Calcus, il bresciano Massimo Tonali, la slovena Lidija Grum, il lombardo Luca Merisio e, ancora, Federico Formentini e Jane Richard. Ventisei i partenti.

In C135 i due primi posti sono andati ai qatarioti Faleh Suwead Atalajami e Rashid Towaim Ali. Terzo il francese Laurent Calcus su Exotic Des Flagues. Seguono Federico Formentini, il sanremese Andrea Lanza, tesserato per il Country Club di Villanova di Albenga, Diego Chiatante del Circolo Novi Ligure, Matteo Orlandi dell'Esercito e il francese Arnaud Dubois. Diciotto i binomi in gara.

In C130 si è imposto il qatariota Faled Suwaed Alajami, davanti al portacolori della Società Ippica Sanremo, organizzatrice della manifestazione, il basiliano Felipe Nagata Coutinho Mendonca, i francesi Oliver Bergonzi, Borsi Zielinski (che ha portato un secondo cavallo al quinto posto), la svizzera Denise Cavegn, lo sceicco qatariota Khalifa Al Thani. Venti i partenti.

In C120 successo della svizzera Roya Saberi davanti alla torinese Maria Sola Poma (Società Ippica Torinese di Orbassano). E ancora Clarissa Etrea di Busto Arsizio, la francese Christelle Frabon, Marta Lanteri, 19 anni, che originaria di Taggia vive da tempo a Cuneo, e Giorgia Ventura dell'Horse Club Nervia.

Nella C115 vinta da Cavegn, unica italiana nei primi sei Francesca Luparia, 22 anni di Piossasco della Società Ippica Torinese.

Nella Cavalli di 6 anni ha vinto Camilla Bassan Maritan di Bernate Ticino che ha preceduto Vittoria Fuser di Costigliole d'Asti e Diego Chiatante.

Le gare continuano domani per tutto il giorno a partire dalle 8. Le più importanti in tarda mattinata. Ingresso gratuito.

(Nella foto il campione Natale Chiaudani)