Sanremo: torna anche quest'anno la 'Stagione Concertistica Internazionale' a Villa Nobel

Nella splendida cornice di Villa Nobel a Sanremo ritorna l'appuntamento con la Grande Musica, la quinta edizione della 'Stagione Concertistica Internazionale 2023', promossa e organizzata dall'Associazione "Musica a Santa Tecla" curata da Direttore Artistico, Prof.Fabio Marra.

Sei nuovi e affascinanti appuntamenti con la musica classica il giovedì e venerdì dal 22 giugno al 7 luglio alle 19, in un appassionante viaggio musicale attraverso un intenso programma arricchito quest'anno, in cui celebriamo insieme il quinto anniversario della Stagione, da un Concerto molto particolare con gli Archi dell' Orchestra da Camera di Lugano diretta da Stefano Bazzi con solisti di eccezione quali Angela Papale soprano e Maria Gloria Ferrari pianoforte "Dal Romaticismo al Simbolismo" che si terrà presso il rinnovato Forte Santa Tecla sabato 24 giugno, sempre alle ore 19, evento concertistico realizzato in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Liguria con il sostegno di Intesa Sanpaolo.

Giovedì 22 giugno ore 19

Concerto inaugurale in collaborazione con il Ministero della Cultura Estone

Trio Zahharenkova Irina Zahharrenkova ,pianoforte Paula Sumane ,violino Aare Tammesalu,violoncello

"Dal Classicismo al contemporaneo" Beethoven, Tuur, Korvits



Sabato 24 giugno ore 19 Forte Santa Tecla

Gli Archi dell' Orchestra da Camera di Lugano "Fra Romanticismo e Simbolismo" Donizetti, Rossini, Puccini, Schumann

Maria Gloria Ferrari, pianoforte Angela Papale, soprano Stefano Bazzi, direttore



Giovedì 29 giugno ore 19

Cesare Grassi, pianoforte

"Meditazione e Passione" Chopin, Listz, Debussy