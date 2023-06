Target: Erboristeria Actis, quando la priorità è la salute dei clienti

L’Erboristeria Actis nasce a Torino nel 1946, dal 1965 l’attività è presente ad Arma di Taggia. Da ormai quattro generazioni i titolari applicano un metodo di lavoro basato sulla serietà, competenza e dialogo con il cliente.

Nel 2021 Fabrizio Actis diventa titolare dell’Erboristeria dopo una carriera ventennale come responsabile di numerosi centri benessere specializzati in dimagrimento. L’erboristeria offre ai propri clienti principalmente tisane, prodotti in goccia, integratori alimentari, cosmetici e varie tipologie di thè e caffè. Il titolare, sempre affiancato dalla moglie e dal padre, propone soluzioni personalizzate in linea con le specifiche esigenze di ogni cliente, sia essa una tisana, un estratto idroalcolico, un integratore alimentare o un abbinamento fra loro.

La filosofia dell’azienda si fonda sul maggior beneficio ottenuto da un effetto sinergico di due o più principi attivi, rispetto a quello ottenuto dall’assunzione di uno solo.

Un altro aspetto molto importante per il negozio è il tema della regalistica, durante le festività natalizie il negozio vende infatti caramelle, cioccolato e tisane componendo pacchetti graziosi per fare dei pensierini, dicembre è diventato così il mese più remunerativo per l’azienda.

L’erboristeria online permette ai clienti di vedere quali piante, prodotti e marchi i titolari hanno selezionato per raggiungere gli obiettivi personalizzati nel miglior modo possibile. A novembre del 2022 l’erboristeria Actis ha iniziato a collaborare con i distributori farmaceutici che hanno dato al titolare la possibilità di accontentare tutte le richieste di integratori e cosmetici, avendo a disposizione tantissimi marchi diversi. Di notevole importanza anche la consulenza offerta dall’erboristeria, i clienti infatti si affidano all’esperienza di professionisti per avere dei consigli sui prodotti da utilizzare per rimediare ad alcune problematiche.

((Riprese e montaggio Matteo Giovannini)

