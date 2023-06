Seborga protagonista delle Notti Romantiche dell'Associazione Borghi più belli d’Italia

Seborga partecipa per la prima volta all’evento nazionale proposto dall’Associazione Borghi più belli d’Italia. La serata è dedicata “agli amori appena nati e a quelli già vissuti” e consolidati, sotto le stelle delle prime notti estive.

L’”amore” tema dominante della serata è anche quello del territorio che sa ancora dare e sorprendere, come il vermouth ligure Rebissu adatto ad una serata all’insegna della convivialità e, come la scintilla degli innamorati al primo incontro, fa “innamorare al primo assaggio”. Ma che cosa è l’amore senza un fiore, alla fine della serata le coppie riceveranno un mazzetto di lavanda, dal profumo intenso e delicato.

L’”amore” per la musica farà da sottofondo a questa serata romantica: tutti coloro che suonano, per professione o per passione, potranno portare il proprio strumento e percorrendo le vie del borgo, risvegliare allegria e spensieratezza.

Appuntamento sabato 24 giugno. Dalle 19 il flash mob, dalle 20 aperitivo nei ristoranti del borgo. Le strutture ricettive offriranno ai propri ospiti biscotti dalla forma a cuore.