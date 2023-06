Subbuteo, la Federazione Calcistica di Seborga si gemella a Lodi con l'OSC Amici Miei

Domenica di grande festa all'agriturismo Cascina Cavrigo, alle porte di Lodi, per il gemellaggio ufficiale fra l'Old Subbuteo Club 'Amici Miei' e la Federazione Calcistica del Principato di Seborga.

Un'amicizia nata all'inizio del 2023 su iniziativa dell'esponente del club lodigiano Flavio D'Attanasio e dalla sua idea di creare una squadra di 'omini' con la divisa della nazionale di Seborga, proposta poi trasformata in realtà dall'artista Luciano Bonardi con grande successo fra gli appassionati ed i giocatori del club che nelle scorse settimane hanno iniziato anche ad indossare sulle loro stesse maglie il logo della FCPS durante tornei ed eventi.

L'occasione della cerimonia ufficiale di gemellaggio si è registrata quindi domenica scorsa con il tradizionale torneo di giugno organizzato dal team 'Amici Miei' che in estate trasferisce le proprie attività dalla vicina sede invernale di Calvenzano, frazione di Caselle Lurani, a quella estiva di Cascina Cavrigo. Un evento di subbuteo che a conferma del carattere conviviale delle squadre partecipanti era quest'anno dedicato ai 'Presidentacci', gli storici presidenti più vulcanici della serie A di calcio, e che ha visto la partecipazione della Federazione Calcistica di Seborga accolta a Lodi con grande calore.

"Una giornata davvero stupenda - ha commentato al termine dell'evento il DS della FCPS Matteo Bianchini - che ci ha dato la possibilità di conoscere gli esponenti del club 'Amici Miei' e di scoprire questo gioco affascinante di cui personalmente avevo avuto contatto diretto solo negli anni '80-90. E oggi sembrava proprio di essere tornati a quei bellissimi tempi in un'atmosfera di amicizia e convivialità che condividiamo appieno viste anche le nostre attività storiche, come quelle dell'AWF Arma-Sanremo, che molti di noi continuano a seguire parallelamente all'impegno con Seborga".

Il torneo, disputato da 32 partecipanti identificati tramite originali 'soprannomi d'arte' e praticato secondo le regole dell'old subbuteo, il gioco delle origini, ha proposto al mattino la fase eliminatoria a gironi ed al pomeriggio il tabellone dei playoff fino alle finali. Fasi fondamentali sono state poi la pausa pranzo e quella del break pomeridiano che ha fatto registrare il momento clou del gemellaggio con lo scambio di doni fra gli Amici Miei, che hanno omaggiato Seborga con una maglia del club ed un kit di omini con la divisa della nazionale biancazzurra, e la FCPS che ha contraccambiato con una targa in ricordo della storica giornata ed una bandiera del Principato.

Giornata che si è poi conclusa con le premiazioni e l'appuntamento alle prossime iniziative: "Ringraziamo di cuore il Sig. Flavio D'Attanasio ed il portavoce del Principato Luca Pagani - ha proseguito Bianchini - per averci messo in contatto con questo fantastico team. Da grande tifoso di Ascoli e Perugia è stato poi un onore partecipare ad un evento che celebrava fra gli altri anche i mitici presidenti Costantino Rozzi e Luciano Gaucci. I nostri complimenti a tutto il club 'Amici Miei' con il Presidente Davide Urso, il Referente Maurizio Ponzinibi, il Segretario Roberto Gazzola e tutti i giocatori che ci hanno fatto sentire davvero a casa e che ci auguriamo di tornare presto a trovare. Un grande ringraziamento anche da parte nostra all'Agriturismo Cascina Cavrigo ed al titolare, Signor Luciano Molinari, per la disponibilità nei nostri confronti durante tutta la giornata."