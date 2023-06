Coppa del Mondo al via: «Varese, un faro per il canottaggio mondiale»

«Gli atleti che sono arrivati in questi giorni mi hanno detto innanzitutto una cosa: che non vedevano l’ora di tornare».

Stessa “spiaggia”, stesso lago: il remo internazionale è ormai di casa a Varese.

La tappa varesina della Coppa del Mondo 2023, iniziata ufficialmente oggi con il via dei servizi al Parco Zanzi e in acqua, è l’ennesima prova di un percorso iniziato dieci anni fa e arricchitosi anno dopo anno sempre di più, tanto da far diventare il lago di Varese la prima scelta per chi comanda. Lo spiegano le parole di Fabrizio Quaglino, delegato Fic: «Una cosa è chiedere di organizzare una tappa di World Rowing Cup, un’altra è ottenerne la possibilità: qui c’è un’esperienza che ormai parla da sola. Il mondo del canottaggio si allena qui, qui ci sono gli investimenti di una regione intera e l’organizzazione macina un record di presenze dietro l’altro».

Quarantadue squadre presenti (con tutti le big, salvo un’Olanda e una Romania in tono minore), 694 atleti, 47 media accreditati da tutto il mondo , ovvero 47 “telecamere” che domenica, in occasione delle finali, manderanno in onda world wide le immagini del nostro lago: «Sono numeri da mondiale, non da Coppa - afferma orgoglioso il direttore generale del Comitato Organizzatore Pierpaolo Frattini - Avremo gli occhi addosso e questo porta a un rafforzamento notevole del nostro brand. Moltissime selezioni sono arrivate qui già qualche settimana fa per acclimatarsi e allenarsi, non solo a Varese ma in tutto il territorio: significa che le ricadute positive ci sono per tutti. Ci aspettiamo anche delle grandissime gare».

L’evento sarà seguito: le prevendite, da quest’anno messe online, «sono andate molto bene», ma ci sono ancora dei biglietti disponibili che potranno essere acquistati sul posto. Si scrive ovviamente solo della tribuna (400 posti) davanti alla linea di arrivo: per il resto l’accesso alla Schiranna sarà libero, perché il canottaggio - come il ciclismo - è uno sport senza alcuna barriera.