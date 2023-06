Bolkestein, l’assessore Marco Scajola convoca a Roma il tavolo interregionale per concessioni demaniali

Domani, giovedì 15 giugno alle 11.30, presso la sede di Roma della Regione Liguria (Piazza Madama 9 - 1° piano) si riunirà il Tavolo interregionale degli assessori al Demanio marittimo, convocato dall’assessore ligure Marco Scajola in qualità di Coordinatore del Tavolo stesso della Conferenza delle Regioni , per discutere il tema delle concessioni demaniali marittime .

L’incontro rappresenta una importante occasione per affrontare i diversi aspetti legati alle concessioni demaniali, per rafforzare la collaborazione interregionale e per valutare le strategie future.