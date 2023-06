A Bajardo la conclusione dell'8ª edizione di Alta Via Stage Race

Domenica è iniziata l'ottava edizione di Alta Via Stage Race, una marathon di mountain bike nata nel 2012 per promuovere e valorizzare l'Alta Via dei Monti

Liguri e la rete escursionistica ligure vocata alla pratica della bici e degli sport outdoor.

Alta Via Stage Race vuole a tutti i costi mostrare la maestosità e la bellezza di un territorio tutto da scoprire, pedalare o camminare, con percorsi e paesaggi che tolgono il fiato.

Quest'anno l’Alta Via dei Monti Liguri ha finalmente avuto i fari puntati, con diverse testate nazionali e docufilm che ne hanno evocato la bellezza ed il fascino.

Alta Via Stage Race ne mostra l’aspetto più selvaggio e sfidante: salite faticose, pendii ripidi e tortuosi, discese tecniche e impegnative per il corpo e per la mente.

Gli atleti iscritti all’edizione 2023 si stanno sfidando su un percorso che presenta dislivelli importanti e che li metterà a dura prova dal punto di vista sia fisico sia mentale, per riuscire a dosare lo sforzo e affrontare tutta la gara sempre al 100%.

Dopo il prologo di domenica, che ha determinato il primo ordine di partenza, nelle

successive 6 tappe i corridori provenienti da tutta Europa stanno attraversando il Ponente ligure, partendo da Cogoleto per arrivare sabato a Bajardo, in un susseguirsi di emozioni e di adrenalina, tra scorci mediterranei e panorami alpini.

Sette giorni di mountain bike sfrenata, 400 km di sviluppo e 15 mila metri di dislivello (in salita) per non deludere i partecipanti che si aspettano una vera e propria avventura in sella alla MTB.

Le sedi di tappa che ospitano la manifestazione sono: il Comune di Cogoleto, con

l’accoglienza a cura dell'amministrazione, dell’ASD C.F.F.S. che gestisce il campo sportivo e dell’ASD Cogoleto Outdoor, Cascina Miera nel Parco dell'Adelasia, il Freeride Outdoor Village a Finale Ligure (quartier generale dell'ASD che organizza l'evento), il Comune di Cisano sul Neva grazie all'ospitalità dell'amministrazione e dei commercianti locali, il rifugio La Vecchia Partenza di Monesi di Triora, per finire con la ciliegina sulla torta dello spettacolare contesto delle Alpi Liguri, grazie all'accoglienza del Comune di Bajardo.