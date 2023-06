Perché comprare un'auto usata nel 2023

Per quanto possa essere emozionante, comprare un’auto nuova ha al giorno d’oggi tutta una serie di svantaggi non indifferenti, correlati soprattutto ai prezzi troppo alti rispetto ai costi della vita. L’inflazione, infatti, cresce giorno dopo giorno e a questo punto, scegliere un’auto usata si rivela spesso un’ottima soluzione.

Nel 2023 conviene acquistare un’auto usata? Ecco le valutazioni da fare a monte

Acquistare un'auto nuova nel 2023 è una vera e propria corsa a ostacoli. Le lunghe attese, la scarsa disponibilità e il rialzo dei prezzi complicano le cose: la domanda, di fatto, è ampiamente superiore all'offerusato.it per le auto usateta e i consumatori consultano sempre più frequentemente i portali, come ad esempio usato.it per le auto usate . L'intento di fondo è quello di scovare l'occasione favorevole.

Una vettura di seconda mano, di fatto, conviene a patto che si considerano alcuni fattori, come ad esempio il tempo in cui si desidera tenerla, prima di procedere alla sostituzione, o ancora la tipologia di impiego che il conducente intende farne. Poi, chiaramente, vi sono fattori del tutto soggettivi, come uno specifico allestimento o la scelta di un colore di tendenza. Per molti automobilisti, questi fattori sono essenziali, mentre per altri sono semplicemente secondari.

Sulla base di questi aspetti, ecco perché conviene acquistare un’auto usata nel 2023.

1. Motivazione economiche

In primo luogo, un’automobile usata viene venduta a un prezzo più accessibile rispetto a quelle non ancora guidate. Si risparmiano soldi che possono essere dirottati su altre questioni.

2. Minore svalutazione

Nel corso del tempo, le auto usate tendono ad andare incontro a una svalutazione minore in raffronto ai nuovi modelli. Questo aspetto si evince maggiormente soprattutto nel corso del primo anno. Con un budget alquanto risicato, l’acquisto di un’automobile usata conviene. Una vettura già immatricolata è un valido investimento nel breve periodo, per il semplice motivo che non va incontro al deprezzamento immediato dell’IVA, pari al 22%.

3. Polizza assicurativa più conveniente

Molti automobilisti, proprietari di vetture nuove, fanno presente come i costi dell’assicurazione siano gradualmente aumentati negli ultimi anni. Optare per l’acquisto di auto usate conviene, perché i costi della polizza assicurativa vengono sensibilmente ridotti.

4. Pronta consegna

In caso di acquisto di un’auto nuova, la consegna non è affatto immediata. Oggi il mercato delle auto nuove attraversa la cosiddetta crisi dei chip. Di cosa si tratta? In sostanza, della ridotta disponibilità di semiconduttori. Per gli approvvigionamenti di alcune cause automobilistiche, il colpo è stato piuttosto duro, al punto che l’intero comparto ha allungato le tempistiche di consegna che, spesso, vanno addirittura oltre ai 12 mesi. Troppi. Optare per l’usato è talvolta una decisione obbligata. Nel caso delle autovetture di seconda mano, invece, il problema non sussiste affatto, dato che è disponibile la pronta consegna. Addio lunghe attese, quindi.

5. Efficienza e sicurezza restano sempre ai massimi livelli

Nell’immaginario collettivo, sono molti i conducenti abituati a credere che un’auto usata non sia in grado di garantire performance eccelse, soprattutto in confronto ai nuovi modelli. Nulla di più distante dalla realtà dei fatto, dato che efficienza e sicurezza si dimostrano di alto livello.

6. Maggiore libertà di utilizzo

Chi ha acquistato una vettura di seconda mano, è solito usarla più liberamente e non si dispera a fronte di ammaccature, di urti, di graffi o di macchie alla tappezzeria.

Auto usata nel 2023: alcune dritte per sceglierla in maniera sicura

Orientarsi sul mercato delle auto usate nel 2023 non è affatto semplice. Il motivo di fondo va ricercato nel fatto che il segmento dei veicoli, che hanno avuto già almeno un proprietario, appare più che mai variegato. Scegliere è complicato, perché tanti sono gli annunci postati dai privati o pubblicati dalle concessionarie. Tanti, inoltre, sono gli acquirenti potenziali che ambiscono a fare l’affare trovando la giusta occasione. In molti, l’auto usata la cercano online, puntando su affidabili portali di e-commerce. Se ciò è possibile, gran parte del merito risulta connesso al fatto che si tratta comunque di realtà imprenditoriali ben strutturate che acquistano esclusivamente vetture tracciabili. Molto strategico a tal proposito è il ruolo prezioso dei centri di stoccaggio: la presenza di un’officina si dimostra imprescindibile nel portare a termine verifiche scrupolose, sulla base dei più elevati parametri qualitativi.

Non va trascurata poi la tematica della sostenibilità: si tende a credere che una vettura cominci a inquinare quando la si mette in moto, a causa delle emissioni di anidride carbonica. Tuttavia, l’inizio della questione è antecedente e va fatto risalire alla fase di avvio del processo di produzione. Citando una ricerca conclusa nel 2004 da Toyota, ciò che viene fuori è che poco più di 1/5 delle emissioni di anidride carbonica generate durante il ciclo di vita di una vettura sono prodotte in due fasi: la prima è quella della fabbricazione, mentre la seconda è il trasporto presso la concessionaria.

Sostanzialmente, acquistando un’auto di seconda mano, il diretto interessato non fa altro che allungarne il ciclo di vita e diminuendo l’impatto ambientale.

Conclusioni

In definitiva, la scelta è sempre individuale. In molti, si sentono maggiormente attratti dal nuovo, desiderando essere i primi a possedere quel veicolo. Altri, invece, prediligono spendere di meno, dirigendosi verso vetture usate. Una decisione dettata da ragioni economiche, quindi. Perciò, si tratta di una scelta che conviene al portafoglio, anche perché a parità di investimento, con i modelli di seconda mano si guidano versioni più spaziose, più potenti e meglio equipaggiate rispetto a quelle nuove che sono poi di segmento inferiore.

Avere un amico meccanico può essere molto utile: far controllare l'auto usata da chi è del mestiere, fa sì che in seguito si evitino spiacevoli sorprese.