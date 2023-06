Ventimiglia, incendio al Bazar Marrakech di via Mameli: titolare ustionato e strada chiusa (Foto)

Un incendio è divampato questa mattina, poco dopo le 11.30, all'interno del Bazar Marrakech in via Mameli a Ventimiglia. Al momento non sono ancora chiare le cause del rogo, scaturito all'interno del negozio che vende prodotti etnici come oggetti di antiquariato e di ceramica, tappeti e gioielli. Le fiamme sembrano, però, aver distrutto quasi completamente l'interno dell'esercizio.

La zona è quella attigua a via Aprosio, a due passi dal teatro comunale. All'improvviso dal negozio è fuoriuscita una fitta coltre di fumo che ha invaso rapidamente la via, impedendo la visibilità sia ai passanti che ai mezzi che stavano circolando in quel momento sulla strada. I proprietari dei negozi vicini hanno subito allertato i soccorsi mentre il titolare del negozio, un 53enne, ha cercato di spegnere l'incendio, nell'intento, però, si è ustionato. L'uomo è stato così soccorso dal personale medico del 118 e della Croce Verde Intemelia che, per una serie di ustioni al volto e per una probabile intossicazione, lo ha trasportato all'eliporto di Bordighera per il rendez-vous con l'elicottero. Da qui è stato elitrasportato, dopo essere stato intubato, al centro grandi ustionati di Genova Sampierdarena a Villa Scassi, in codice rosso, per le cure del caso.

Sul posto erano presenti anche gli agenti del commissariato di Ventimiglia, la polizia scientifica e la polizia locale. Per consentire i soccorsi la strada è stata chiusa al traffico, che è stato deviato in via Bligny.