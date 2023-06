Primo colpo di ruspa via ai lavori del nuovo Istituto Alberghiero alle ex Caserme Revelli di Taggia

Alle ex Caserme Revelli di Taggia sono iniziati i lavori per il nuovo Istituto Alberghiero . L'edificio sorgerà alle spalle dell'Istituto Colombo, andando ad occupare l'area del campetto da calcio e di altri stabili abbandonati.

Era da giorni che si aspettava il fatidico primo colpo di ruspa. Da quando, nel campetto hanno fatto la loro comparsa i container del cantiere. Venerdì l'area è stata completamente ripulita dalle erbacce infestanti e ieri il mezzo da lavoro è entrato in azione. La Provincia è l'ente che ha promosso e finanziato i lavori ottenendo dal Comune di Taggia l'area necessaria per la costruzione dell'edificio scolastico ( avevamo parlato degli accordi QUI ).

Stiamo parlando di lavori per 3.889.203,62 euro - da progetto dell'ing. Pierantonio Delaude - (con base di gara 3.245.623,58 euro ndr), fondi PNRR. La nuova scuola avrà 10 aule, un'aula magna e i laboratori. Le restanti classi dell'Istituto E.Ruffini, si trasferiranno negli ultimi due piani del Colombo, al centro anche loro di una importante opera di messa in sicurezza e rigenerazione. L'obiettivo è di creare una continuità ideale tra le due scuole.

Che cosa succederà alla villa sul lungomare di Arma di Taggia che ospita la sede dell'Albeghiero? Quando gli enti fanno questo tipo di operazioni, logica vorrebbe che il bene venga alienato dal patrimonio, venduto o affidato in gestione. Questo però sembra non essere il destino del prestigioso immobile storico. Secondo voci di corridoio, nel corso degli ultimi mesi, si sarebbe fatta strada l'ipotesi di lasciare l'edificio nelle disponibilità dell'Istituto Ruffini Aicardi. Questa possibilità, auspicata diversi mesi fa dal sindaco di Taggia, Mario Conio, permetterebbe alla scuola di diversificare ulteriormente la propria offerta formativa, preservando spazi strategici a beneficio degli studenti .

Quanto tempo ci vorrà per il nuovo istituto Alberghiero alle Caserme Revelli? Il tempo stimato per la fine lavori è di almeno 2 anni. Questo è il primo intervento ma non l'unico che segna il cambio di rotta su un compendio immobiliare bloccato da anni nel degrado. A breve infatti anche il Comune di Taggia darà il via ai lavori per il futuro asilo nido comprensoriale che sorgerà vicino al nuovo Istituto Alberghiero.