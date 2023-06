Dal 16 giugno sul sito di Regione Liguria on line l’area dedicata al monitoraggio del Pnrr e Pnc.

Via libera da parte di Regione Liguria alla pubblicazione on line, sul proprio sito istituzionale, dell'area dedicata al monitoraggio del PNRR e PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari) a partire dal 16 giugno .

“In questo modo – spiega il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - Regione Liguria intende garantire adeguata visibilità ai risultati degli investimenti finanziati dall'Unione Europea attraverso la diffusione di informazioni coerenti ed efficaci in un’ottica di massima trasparenza. Attraverso la nuova area del sito tutti potranno quindi monitorare l’andamento dei progetti di cui Regione è soggetto attuatore ma anche ad avere contezza degli altri progetti in fase di realizzazione sul nostro territorio ma gestiti da altri soggetti attuatori. La Liguria sta rispettando il cronoprogramma del PNRR e ancora una volta dimostra di essere in prima con un elenco di opere e interventi pronti a partire: si tratta di progetti di grande valore, necessari per dare ulteriore forza alla crescita della nostra regione e che ci consentirà di compiere un bel balzo in avanti, con positive ricadute sulla nostra economia e sui posti di lavoro”.