Valeria Straneo e Ishmael Kalale vincono la 53° edizione della Corsa al Monte Faudo.

Protagonista ai giochi olimpici, Valeria Straneo dell'Azalai A.s.d. ha dominato fin dalle prime battute questa dura corsa non proprio nelle sue caratteristiche, con il tempo di 1h58'43". A fine gara ha dichiarato che le è molto piaciuta e farà un pensiero anche per la prossima edizione. "Per noi è stato un grande onore poter ospitare una campionessa di questo livello che ha dimostrato di essere competitiva su ogni terreno" - dicono gli organizzatori.

Al secondo posto al femminile si è piazzata Nadia Re dell'Atletica Saluzzo, che si è ben comportata con il tempo di 2h09'27". Al terzo posto Mina El Kannoussi dell'Atletica Saluzzo con il tempo di 2h19'38".

Nel maschile vince il keniano Kalale Ishmael dell'Atletica Brugnera con il tempo di 1h40'20". Al secondo posto, dopo una battaglia sulle rampe finali, ha prevalso il keniano Abraham Ekwam con il tempo di 1h42'37". Al terzo posto, invece, si è piazzato Michele Belluschi del Grottini Team Recanati, ottimo maratoneta, con il tempo di 1h43'17". Si è ben classificato con il 4° posto Cristiano Salerno del Marathon club Imperia con il tempo di 1h46'04".

L'atleta Annarita Azzolini del Marathon club Imperia, prima del comune di Imperia, ha ricevuto il premio di "una sterlina d'oro", messa in palio dal campionissimo e ideatore e protagonista del faudo Luciano Acquarone.

in classifica generale hanno fatto buoni piazzamenti:

borgese cosimo golfo dianese ultrarunners

strafforello giacomo marathon club imperia

rossi inti libero

azzolini annarita marathon club imperia

baudino marco marathon club imperia

guaglianone federico marathon club imperia

revello alessio golfo dianese ultra runners

brancatisano davide marathon club imperia

cosenza armando marathon club imperia

gli atleti della provincia si sono ben comportati vincendo alcune categorie:

borgese cosimo del golfo dianese ultrarunners 1° cat.sm 45

stilo bruno ventimiglia marathon 1° cat. sm 65

perilli roberto pro san pietro 1° cat. sm 55

mercatelli carlo natural team 1° cat.sm 60

solano renato fortunato u.s. maurina 1° cat. sm 75

per la staffetta - comune di imperia santa brigida- santa brigida faudo

ha dominato la coppia faccio mauro e valerio brignone della cambiaso risso

al secondo posto gorlero luca - vito parisi - marathon club imperia

al terzo posto edoardo costalla - greggio luca

quarto posto turchiano michele - aureliano amedeo marathon club

quinto posto cesare castagno - raffaele de laurentis pro san pietro

la staffetta al femminile è stata vinta dalla coppia teresa paolino - marina zapponi

bellissima giornata un po calda all’inizio ma salendo si è rinfrescato creando una atmosfera perfetta per una gara così dura.

ringraziamo il comune di imperia, comune di dolcedo, la regione liguria carabinieri di dolcedo, croce bianca di imperia, il dottore parigi, servizio 118, assocciazione u caso novu dolcedo, associazione amici di bellissimi, assocciazione fuoristrada 4x4, gruppo giudici fidal, federico marchi speaker della manifestazione,

e naturalmente tutti i volontari sia del marathon club imperia che gli appassionati che ci sostengono, in particolare ai ristori e al pasta party,

che ci permettono di tenere alto il valore non solo tecnico della manifestazione

si ringraziano tutte le testate giornalistiche che con passione sono sempre presenti nelle nostre tante manifestazioni.