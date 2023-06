Pallapugno: Olio Roi Acqua S.Bernardo Imperiese cede 9-5 contro Albeisa, al 'Mermet'

Olio Roi Acqua S.Bernardo Imperiese cede 9-5 contro Albeisa, al 'Mermet'. Partita rocambolesca e spaccata in due dal maltempo: venerdì sera, dopo il primo gioco preso da Raviola, è Vacchetto a farsi preferire portandosi sul 7-1 all'intervallo. Il temporale non consentiva alle squadre di tornare in campo.

Il giorno successivo, dalle 14.30, il match riprendeva dal parziale con un rush dei dolcedesi che si portavano sul 7-4 e successivamente sull'8-5 ma sono i padroni di casa a mettere giù l'ultimo pallone che li proietta sempre più in vetta alla classifica.

I ragazzi di Aicardi torneranno in campo mercoledì sera alle ore 20.30, a Dolcedo ed ospiteranno la Bormidese di Davide Dutto.

Intanto prosegue la marcia della quadretta di Daniele Grasso in Serie C1. Nel derby ponentino, in casa della Don Dagnino, l'Imperiese fa suo il punto vincendo 3-9 e rimane in testa alla classifica con 8 punti. Prossimo incontro sarà venerdì sera, in casa della Valle Bormida.