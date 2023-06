Pallanuoto: alla Cascione di Imperia il primo torneo 'Ettore Sassi' per atleti categoria Under 16

Luci accese alla 'Cascione' sulla pallanuoto, nel ricordo di un giovane atleta giallorosso. Da venerdì 16 a domenica 18 giugno, ad Imperia, andrà in scena il primo torneo "Ettore Sassi" per atleti categoria Under 16.

Venerdì dalle 17, scenderanno in acqua Libertas Rari Nantes Perugia contro Rari Nantes Bologna ed a seguire la Rari Nantes Imperia affronterà Aquatica Torino. Sabato mattina alle 10, Rari Nantes Imperia incontrerà Perugia ed a seguire Aquatica si opporrà a Bologna. Nel pomeriggio, dalle 16: Perugia-Aquatica e, intorno alle 17:30, Imperia - Bologna. Domenica mattina sarà poi il momento delle finali. Il terzo posto sarà deciso alle 9.30 e dalle 11, il fischio d'inizio all'ultimo match che decreterà la vincitrice del primo torneo 'Ettore Sassi'.

Durante l'evento, AIDO donerà un defibrillatore nuovo a Rari Nantes Imperia. La consegna avverrà intorno alle ore 11, nell'intervallo tra le due finali, di domenica 18 giugno alla piscina 'Cascione'.