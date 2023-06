Ecco i film in programmazione nei cinema di Sanremo dal 15 giugno:

Cinema Ariston, il 15 e il 17 giugno – "The Flash"- orario 16.45, 20.45

Cinema Aristo, il 18-19-21 giugno - "The Flash" - orario 17.30, 20.45

Cinema Ritz, il 16 e il 20 giugno - "The Flash" - orario 17.30, 20.45

Cinema Ritz, il 15-19-21 giugno - "La Sirenetta - 2D" - orario 16.40

Cinema Ritz, il 15-19-21 giugno - "Spider-Man-Across the Spider-Verse" - orario 19.10, 21.40

Cinema Ritz, il 17 giugno – Film evento - Bts solo documentaries - "J-Hope in the Box and Suga" - orario 15, 19

Cinema Ritz – il 18 giugno - Film evento - Bts solo documentaries - "Suga and J-Hope in the box" - orario 15, 19 - intero €9,00 – ridotto €7,00

Film evento - Bts solo documentaries - intero €12,00 – ridotto €10,00

Martedì cinema €6,00

Cinema in festa dall’11 al 15 giugno €3,50

Cinema Roof 4 - dal 15 giugno – "Transformers-Il risveglio" - orario 17, 19.20, 21.40

Cinema Centrale - dal 15 al 20 giugno – "La Sirenetta - 2D" - orario 17, 19.20, 21.40

Cinema Centrale - il 21 giugno – "Elemental" - orario 17.15, 19.30, 21.45

Cinema Tabarin - dal 15 al 20 giugno – "Due matrimoni alla volta" - orario 17.30, 19.30, 21.30

Cinema Tabarin - il 21 giugno – "La Sirenetta - 2D" - orario 17, 19.20, 21.40

Intero € 8,00 – ridotto € 6,00

Per informazioni andare sul sito www.aristonsanremo.com.