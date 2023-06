Mercato degli ambulanti a Sanremo, il comitato matuziano della Cri anima lo Sportello della Gentilezza (Foto)

Crocerossine, giovani e volontari del comitato matuziano di Croce Rossa Italiana hanno animato oggi lo Sportello della Gentilezza lungo la pista ciclabile dove, per almeno un paio di anni verrà allestita ogni sabato e martedì una parte del mercato degli ambulanti.

Palloncini bianchi e rossi per i più piccini, misurazione della pressione arteriosa per chi ne avesse fatta richiesta, informazioni, piccole medicazioni per qualche ciclista con le ginocchia sbucciate. Queste sono alcune delle attività che il comitato offrirà a turisti e residenti martedì e sabato dalle 9,30 alle 12,30 almeno per tutto il periodo estivo.

“'Ovunque per chiunque' è uno degli slogan di Croce Rossa Italiana" - sottolinea il presidente Ettore Guazzoni - "Con questo nuovo servizio intendiamo entrare nei cuori dei sanremesi ma anche dei turisti che scelgono la nostra città come luogo dove trascorrere le proprie vacanze".