Il Mircene favorisce il sonno? Cosa sappiamo

Prima di arrivare a capire se e come il mircene favorisca il sonno, è utile domandarsi: che cos'è il mircene? Dove si trova? Ecco allora che in questo articolo andremo a raccontarvi qualcosa di più sul mircene e le sue priorità. Leggete l'articolo per saperne di più sul mircene!

Mircene: “La madre di tutti i terpeni”:

Il mircene, conosciuto anche come “la madre di tutti i terpeni” è un monoterpene (che è una delle famiglie meno complesse di terpeni) prodotto da diversi tipi di piante come, ad esempio verbena, citronella, canapa, lavanda e luppolo.

I terpeni sono idrocarburi insaturi che si trovano nelle resine e negli oli essenziali delle piante: sono molto utili poiché producono il tipico profumo/aroma di esse, facendo sì che la pianta si possa proteggere da insetti e malattie – ad esempio – o ne facilitino l'impollinazione per le api.

Mircene e cannabis:

Nella cannabis esistono varietà che hanno un’alta percentuale di mircene (sia nelle varietà di cannabis indica che in quelle in sative).

Il mircene, nella pianta di cannabis, serve per proteggerla da agenti esterni: ha un'aroma, e dunque una profumazione, abbastanza variegata a seconda dei profili aromatici: terrosa di muschio o con note d’incenso molto intense.

Quello che però si indaga, con studi e ricerche ad hoc, riguarda le proprietà benefiche del mircene.

Mircene: le proprietà benefiche

Fra le proprietà del mircene troviamo:

Proprietà analgesiche

Proprietà antinfiammatorie

Proprietà antibatteriche

Proprietà benefiche nei confronti del sonno

Si tratta dunque di una serie molto ampia e variegata di effetti benefici che, se confermati da studi e ricerche ulteriori, potrebbero essere utili per capire come utilizzare al meglio alcune piante e le loro doti benefiche.

Mircene e sonno:

Il Mircene ,che si trova come abbiamo detto, non soltanto nella cannabis ma anche in moltissime altre piante, è rinomato per avere proprietà sedative e calmanti.

Come spiega il team Greenorganics , esistono antiche usanze e metodi tradizionali di medicina alternativa, prevedono l’utilizzo di piante che contengono un elevato contenuto di mircene come calmanti in casi di insonnia, ma anche ansia e stress.

Aromaterapia o più efficace lo “smoking herbs” metodi sempre più in voga, quello di svapare mix di erbe officinali, in sostituzione del tabacco, per poterne ottenere i benefici dati dalle erbe scelte.

Piante e oli essenziali per dormire meglio:

Numerose sono le piante e gli oli essenziali che possono avere un effetto benefico sul sonno. Si parla spesso dell’olio essenziale di lavanda o di cannabis da utilizzare come aromaterapici o se il prodotto è specifico, per uso interno, come integratore.

Specialmente per chi soffre di disturbi di insonnia, sempre più di tendenza, è approcciarsi all’ olio di CBD della canapa , che con poche gocce la sera, aiuta a rilassarsi ed entrare più velocemente in uno stato di addormentamento, specialmente se a spettro completo, quindi comprendente di tutti i terpeni contenuti nella pianta.

In generale oli essenziali e tisane sono una buona pratica serale come “coccola della buona notte”: un modo per concedersi un rituale benefico, personale, prima di distendersi a letto e leggere qualche pagina di un libro, magari accompagnata con una tisana di erbe rilassanti come melissa, camomilla o valeriana.

Se da oggi vi dovesse capitare di entrare in erboristeria e aver bisogno di un rilassante naturale, beh...cercate qualcosa che contenga il mircene. Riuscirete senz'altro ad addormentarvi più facilmente e velocemente.