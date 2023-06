Nell’ampio panorama del marketing digitale, Google ADS ha sempre occupato una posizione di rilievo come uno degli strumenti pubblicitari più potenti ed efficaci. Non va infatti dimenticato che Google è il motore di ricerca più utilizzato al mondo e copre una quota di mercato particolarmente significativa.

Le campagne pubblicitarie Google ADS costituiscono una preziosa opportunità per le aziende che desiderano raggiungere un pubblico specifico ed ottenere una maggiore visibilità online. Scopriamo, quindi, come funziona Google ADS nel 2023.

Che cos’è e come funziona Google ADS

Google ADS è una soluzione per la pubblicità online gestita dal motore di ricerca Google. Tramite questo tool, le aziende hanno l’opportunità di generare ed organizzare gli annunci pubblicitari che verranno poi pubblicati ed appariranno come risultati di ricerca, sui siti web correlati e su altri canali online affiliati.

Per capire come funziona Google ADS occorre sapere che, quando un utente digita una query, l’algoritmo del motore di ricerca filtra quali risultati mostrare in base a centinaia di parametri specifici. Uno dei metodi più efficaci per apparire tra i primi risultati quando viene eseguita una determinata ricerca su Google è appunto la pubblicità a pagamento, nota anche come Pay-Per-Click o PPC .

Questo sistema offre numerosi vantaggi come, ad esempio, la possibilità di controllare giornalmente i costi che si sostengono e le interazioni che vengono generate dalla campagna pubblicitaria. Infatti, Google ADS fornisce numerosi strumenti di analisi per classificare e monitorare le visite di un sito web, oltre a fornire l’opportunità di modificare quotidianamente il budget.

Come funzionano le campagne Google ADS?

Per organizzare una campagna pubblicitaria vincente su Google ADS bisogna innanzitutto aprire un account sulla piattaforma ed associarlo ad un sistema di pagamento. Successivamente, è necessario definire alcuni elementi fondamentali:

budget : il primo passo è quello di stabilire quanto si desidera investire in una campagna pubblicitaria Google ADS;

obiettivi : i propositi possono essere diversi, come ad esempio incrementare le vendite, generare lead o aumentare la brand awareness;

area geografica di interesse : Google è in grado di indirizzare le proprie inserzioni soltanto alle persone che si trovano in determinate zone geografiche. Ciò è possibile perché il motore di ricerca utilizza i dati di localizzazione in suo possesso, nel rispetto della privacy degli utenti ;

durata : è anche necessario definire l’intervallo di tempo durante il quale l'annuncio sarà attivo.

Lo step successivo è individuare tono, messaggio e contenuto: è fondamentale trovare le parole chiave che si desidera utilizzare, perché sono quelle che attivano gli annunci quando viene effettuata una ricerca su Google. Questo processo consente di creare contenuti mirati per raggiungere il target con efficacia, permettendo inoltre di misurare concretamente i risultati ottenuti e di ottimizzare le prestazioni della campagna pubblicitaria.

Durante il periodo in cui l’annuncio è attivo, è fondamentale controllare e monitorare costantemente le interazioni. Infatti, vi è sempre la possibilità di aver commesso qualche errore durante la fase progettazione e ciò si può rilevare soltanto analizzando i dati forniti da Google ADS.

A chi affidarsi per lanciare una campagna pubblicitaria su Google ADS

Se sfruttato adeguatamente, il web si trasforma in uno strumento promozionale estremamente efficace. Per questa ragione, è fondamentale progettare con accuratezza le proprie campagne su Google ADS. Le migliori agenzie di Web Marketing, come Karalisweb, mettono a disposizione figure esperte e competenti nell’ambito della pubblicità a pagamento, offrendo servizi di alto livello per aiutare i clienti ad ottenere dei risultati vincenti.

Karalisweb si occupa di comunicazione online da diversi anni e, grazie ad uno staff di eccellenza e agli strumenti adeguati, l’agenzia programma e gestisce campagne pubblicitarie su Google ADS capaci di generare risultati senza precedenti. Karalisweb affianca i clienti in attività strategiche ed operative, consentendo loro di risparmiare una grande quantità di tempo e denaro e di raggiungere gli obiettivi preposti.