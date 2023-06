Batteria della moto: come si esegue la sua manutenzione

La batteria della moto non è eterna e men che meno indistruttibile. Come qualsiasi altro componente o accessorio va manutenuta, gestita. Insomma, è necessario prendersene cura. In questa guida spieghiamo come fare.

In chiusura, elencheremo i segnali che indicano l’impossibilità di procedere oltre, e quindi la necessità di cambiare la batteria. Parleremo anche dei punti vendita da cui acquistare batterie comuni e batterie in litio per moto, introducendo una delle realtà più affidabili: Tuttobatterie.

Come gestire la batteria della moto

Eseguire la manutenzione della batteria della moto è più complesso di quanto si possa immaginare. Soprattutto, richiede qualche attenzione in più rispetto alle batterie per auto. Tanto per cominciare, è bene distinguere tra due tipologie di manutenzione: regolare e stagionale da un lato; pre-invernale o a seguito di inutilizzo prolungato dall’altro. La batteria della moto, infatti, soffre parecchio il calo delle temperature, e lo stesso si può dire dei periodi di inutilizzo.

Ecco un breve ma esaustivo vademecum per la manutenzione regolare/stagionale.

Verificare ogni mese lo stato di carico e di tensione. Se per esempio la batteria è di 12V, e la tensione è inferiore a 12.4, allora ha bisogno di una ricarica.

Pulire regolarmente la batteria. In particolare, dev’essere libera da detriti, polveri e umidità.

Pulire ogni tre o quattro mesi i terminali. Lo scopo, in questo specifico caso, è neutralizzare il rischio corrosione e di formazione di ossido.

Verificare il livello di acido. Ovviamente, questo consiglio riguarda solo le batterie al piombo di stampo classico. In particolare, il livello dell’acido deve superare la scritta “lower”.

Verificare lo stato del tubo per il degasaggio. In particolare, dev’essere libero (non otturato) e conservare la forma originaria.

Quando cambiare la batteria della moto

Nonostante l’attenzione in fase manutentiva, o a causa di una manutenzione carente, la batteria può dare problemi. In alcuni casi va cambiata. In questa prospettiva, è necessario cogliere i segnali giusti. Ovvero…

Resistenza in fase di avvio. Se la moto non parte, e non vi sono problemi alle altre componenti, la batteria potrebbe essere semplicemente scarica. Se il problema si ripete anche a seguito di una fase di guida più o meno lunga, e che quindi presuppone una ricarica automatica, allora la batteria potrebbe essere danneggiata.

Voltaggio basso. Se il voltaggio scende al di sotto del livello di guardia, ovvero il 70% di quello base, allora la batteria va cambiata.

Anzianità. Le batterie non soffrono di obsolescenza programmata, ma hanno comunque un ciclo di vita ben definito. In particolare, durano quattro o cinque anni.

Inutilizzo prolungato. Se la moto rimane ferma parecchi mesi, la batteria subisce solo lievi danni. Se rimane ferma più di un anno, la batteria potrebbe trarre danni irreversibili.

Dove acquistare la batteria

Stando al senso comune, un punto vendita vale l’altro, quando lo scopo è acquistare la batteria della moto. In realtà, la questione è più complessa. Può infatti emergere la necessità di acquistare una batteria di ultima generazione, o semplicemente compatibile con un mezzo più esigente di quanto si possa immaginare. Da qui, l’opportunità di accantonare l’ipotesi più comune: il ricorso ai punti vendita generalisti. Molto banalmente, i centri commerciali.

Il consiglio è di puntare alle realtà specializzate. Perché no, online. D’altronde, è proprio su internet che si individuano le occasioni migliori. In particolare vi è un e-commerce che coniuga convenienza ed efficienza, e fornisce un servizio paragonabile - per comodità - ai negozi fisici specializzati: Tuttobatterie.

Tuttobatterie nasce dall’esperienza di Accumulatori Gidi Srl, azienda che vanta una esperienza più che cinquantennale. Predispone un’offerta di batterie complete, sia in quanto a destinazione d’uso che in quanto a tipologia. Nello specifico vende:

Batterie primarie (alcaline, zinco-cloruro, litio, zinco-aria),

Batterie ricaricabili,

Batterie prismatiche ricaricabili

Batterie cilindriche Li-Ion,

Batterie e pacchi batterie primarie Lithium-Thionul cloride,

Batterie per computer palmari,

Batterie ermetiche ricaricabili piombo-acido,

Carica batterie e alimentatori per pacchi batteria e universali

Batterie per cellulari, cordless, veicoli elettrici industriali, carrelli elettrici, pulitrici industriali, piattaforme aeree, carrozzelle, eolico, gruppi di continuità.

A questa offerta così vasta si associa un servizio di assistenza d’avanguardia, che accompagna l’utente verso il miglior acquisto possibile. Sullo sfondo, prezzi convenienti, più bassi della media (in particolare rispetto ai negozi fisici) e promozioni ricorrenti.