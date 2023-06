Oggi doveva comparire in aula ma è morto domenica scorsa: commercialista di Sanremo accusato di peculato

E’ morto Mauro Amoretti, 82enne commercialista sanremese accusato di peculato rinviato a giudizio dal gup di Imperia, Anna Bonsignorio, che oggi si sarebbe dovuto presentare a processo in tribunale ad Imperia.

E’ stato il suo difensore, l’avvocato Mario Ventimiglia, a comunicarlo nel corso dell’udienza. Amoretti è morto domenica scorsa nella Rsa in cui era stato ricoverato. Ora il processo è stato rinviato al 27 giugno, quando verrà prodotto il certifica di morte e il procedimento nei suoi confronti verrà estinto.

L'imputato era accusato di una serie di episodi di peculato mentre svolgeva la sua attività professionale per conto del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Imperia e anche mentre era il curatore di alcune società. La Procura, stando alle indagini compiute dal Luca Scorza Azzarà, lo accusava di essersi appropriato di quasi un milione e mezzo di euro, precisamente 1 milione e 420 mila euro, tra il 2005 e il giugno del 2020. Otto gli episodi contestati dagli inquirenti e dalla Guardia di Finanza che ha compiuto gli accertamenti.

“L'imputato, ha ricostruito la Procura: “nella sua qualità di professionista delegato alla vendita, e quindi come pubblico ufficiale, nell’ambito di alcune procedure fallimentari e procedure esecutive immobiliari aveva la gestione contabile delle operazioni e la disponibilità del conto bancario di appoggio della procedura ed è accusato di aver emesso a suo favori assegni e bonifici del tutto privi di giustificazione, su conti correnti accesi senza autorizzazione del giudice”. Nel febbraio dello scorso anno poi, le fiamme gialle gli hanno sequestrato una villa che era l'unico bene di valore nelle sue disponibilità: delle somme presumibilmente sottratte in modo illecito non c’era traccia.

A portare il commercialista nel mirino degli inquirenti fu in quel caso una segnalazione partita dal Tribunale del capoluogo. La Finanza ha quindi avuto modo di analizzare la serie di incarichi conferite al commercialista e avrebbe individuato altri episodi di peculato. Come la sottrazione, nell’ambito di tre procedure fallimentari riguardanti altrettante società con sede a Sanremo, di 550 mila euro, dalla “massa attiva”, destinata invece a ristorare i creditori.