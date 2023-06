Chiusavecchia, scongiurato lo scontro tra un tir e un'auto sulla SS 28 (video)

Scongiurato lo scontro tra un tir e un'auto sulla SS28, in un punto di restringimento presso Chiusavecchia.

Il video, inviato da un automobilista mostra in diretta il momento critico, tramite la telecamera installata sulla vettura.

Sulla SS 28 sono frequenti gli ingorghi causati dall’incontro di tir con conseguente traffico. Il sindaco di Pornassio, Vittorio Adolfo, aveva dichiarato in merito: “È un problema che deve essere affrontato con forte determinazione e consapevolezza. La strada è fortemente rischiosa. Oggi il transito è penalizzato dai tir portoghesi, spagnoli e francesi e questa Statale 28 non è in condizioni assolutamente di reggerlo”.