I fiori di Sanremo al Teatro Nazionale di Genova per la presentazione della stagione 23/24

I fiori di Sanremo impreziosiscono il Teatro Nazionale di Genova in occasione della presentazione della stagione 2023/2024.

Oltre 2.000 steli tra strelitzie, ortensie, girasoli, garofani, ruscus, medeola e altri fiori tipici di Sanremo forniti dal Mercato Fiori, grazie ad un accordo tra Comune di Sanremo, Amaie Energia e Teatro Nazionale Genova.

L'assessore alla Cultura Silvana Ormea, intervenuta all'evento di presentazione, ha illustrato le iniziative messe in campo in città in occasione del centenario dalla nascita di Italo Calvino.