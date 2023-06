Calciatore del Taggia convocato con la Liguria al torneo internazionale Eusalp, "È Il mio sogno"

C'è anche un giovane calciatore del Taggia, Francesco Cava, tra i convocati per la Liguria alla quinta edizione del torneo internazionale Eusalp 2023. La convocazione dalla FIGC - LND è arrivata pochi giorni fa e ora questo 15enne non sta nella pelle in vista della partenza per il Trentino dove si disputerà il torneo tra il 15 e il 17 giugno.

"Per me è la prima volta e spero di fare una bella esperienza, giocare bene e divertirmi tanto" ci confessa il ragazzo che con la maglia del Taggia gioca come esterno destro alto. Lui è una giovane promessa calcistica locale, nipote tra l'altro del consigliere comunale Lucio Cava. Il ragazzo nell'ultimo campionato, in Eccellenza, ha collezionato 8 goal.

Francesco Cava ottiene un biglietto per l'Eusalp 2023, al termine di una lunga selezione. "Prima di arrivare a questo traguardo ho dovuto superare tre selezioni. All'inizio eravamo in quaranta. Ce l'ho messa tutta e diciamo che ora c'è anche tanta voglia di fare bene sul campo. Mi aspettano giorni impegnativi anche perché il livello è davvero alto".

Prima sfida? "Contro la Lombardia (sospira). Non è facile è la più forte del torneo. L'anno scorso ha vinto. Diciamo che se riuscissimo a batterli così al primo turno... non sarebbe male".

Da quando ha iniziato a giocare a calcio Cava ha sempre indossato i colori del Taggia. "Mi sento un po' il portabandiera della mia comunità e mi fa piacere perché penso che sia una occasione importante. Sono anche l'unico convocato della nostra provincia".