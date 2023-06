Quarta giornata per il torneo Città di Ospedaletti, protagonisti i Pulcini 2012

Nel fine settimana il campo ‘Ciccio Ozenda’ ha ospitato un’altra giornata del torneo Città di Ospedaletti che sta portando in Riviera un gran numero di società liguri e non solo.

Sul terreno di gioco si sono affrontate le categorie Pulcini 2012 di: San Filippo Neri, Virtus Canelli, Taggia, Pedona, Pietra Ligure, Don Bosco Genova, Vallorco e Ospedaletti. “I calciatori si sono dati battaglia davanti a una nutrita cornice di pubblico e sotto un caldo sole - dichiarano dalla società orange - è sempre bello veder partecipare piccoli campioni con un grande trasporto agonistico”.

Al termine delle partite la vittoria è andata all’Ospedaletti che ha superato 2-1 il Vallorco in una combattutissima finale.

Tutti i partecipanti hanno ricevuto medaglie e coppe fornite dalla ditta “Il Podio Sport” di Cuneo.