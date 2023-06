Il bordigotto 13enne Matteo Marani campione regionale di tennistavolo: una annata eccezionale

Dopo essere arrivato 2° nel doppio e 6° nel singolare ‘6a categoria’ ai campionati italiani di Tennis Tavolo, Matteo Marani (del Gstt Vallecrosia), vince a Chiavari il titolo regionale ligure su Gabriele Viterbo (Villaggio sport Chiavari) per 3/0.

Il percorso nella gara regionale ha visto Matteo Marani battere tutti gli avversari della stessa categoria. Questo era il penultimo impegno stagionale del giovane bordigotto, 13 anni ad agosto, mentre l’ultima gara in programma sarà domenica prossima a Bordighera con i ‘Provinciali 2023’ per categoria.

Matteo Marani passerà a fine mese di categoria, da 6a direttamente alla 4a, saltando la 5a. Una annata fantastica piena di grandi vittorie nel panorama nazionale e regionale per Marani, che assistito come coach (allenatore) dal padre David. Ha sorpreso per la qualità’ del gioco espresso e delle vittorie riportate su avversari più’ titolati e grandi di lui.