Calcio giovanile: gli Esordienti 2010 dell'Imperia sfiorano l'exploit al torneo 'Mardegan Cup'

La leva ‘Esordienti 2010’ dell’Imperia Calcio ha concluso la stagione con un grande secondo posto al Torneo Nazionale Mardegan Cup.

Dopo 2 giorni di grandi prestazioni, in cui hanno battuto squadre del calibro della Pro Vercelli, i giovani neroazzurri raggiungono in finale la favoritissima Juventus. Dopo un primo tempo molto equilibrato, finito 1-1, nella ripresa l’Imperia sfiora più volte il gol del vantaggio per poi cedere nel finale. Sconfitta per 2-1, ma la squadra è comunque uscita tra gli applausi.

Oltre che per il bel gioco espresso durante tutto il weekend, i ragazzi di Mister Taddei hanno conquistato il pubblico anche per un bel gesto di Fair Play, calciando volutamente fuori un rigore da loro ritenuto immeritato.