Al via oggi il Campus Sportivo SBM con 16 discipline sportive, terminerà venerdì 16 (Foto)

É iniziata oggi e terminerà venerdì l’ottava edizione del Campus SBM, l’evento organizzato dal Comune di San Bartolomeo al Mare in collaborazione con il Centro Sociale Incontro e 15 associazioni sportive.

Rivolto ai ragazzi dagli 8 ai 13 anni, il Campus SBM permetterà a 56 giovani sportivi di praticare 16 discipline diverse avvicinandosi e appassionandosi a moltissimi sport praticabili nel Golfo Dianese. Divisi in 5 gruppi (rosso, verde, blu, giallo e arancione) a seconda delle fasce d’età, i partecipanti trascorreranno una settimana all’insegna dello sport, del divertimento e della condivisione, facendo nuove conoscenze in un ambiente sicuro, dinamico e appassionante, molto apprezzato da tutte le famiglie del Golfo Dianese e non solo.

Queste le discipline previste e le relative associazioni coinvolte: basket (Blue Basket Diano Marina), beach volley (Polisportiva GV), bocce (Bocciofila San Bartolomeo), calcio (San Bartolomeo Calcio), karate (Csks Fudoshin), nuoto e attività subacquea (Krill Diving Club), pallapugno (Amici del Castello), pattinaggio artistico (Roller San Bart), tennis e padel (Tennis Cervo-Sanbart), tiro con l’arco (Compagnia Arcieri San Bartolomeo), vela (Club Nautico San Bartolomeo al Mare), volley (Golfo di Diana Volley), ginnastica artistica (Ginnastica Artistica Star San Bartolomeo al Mare), windsurf e stand-up paddle (TF7 action sport), kayak (associazione Top Kayak).