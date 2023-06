Musica, sketch comici e storie: "Le porte...socchiuse" animano Vallecrosia Alta (Foto e video)

Musica, sketch comici, storie e poesie hanno animato, sabato sera, Vallecrosia Alta. Tantissime persone si sono recate nel bellissimo borgo medioevale in occasione di "Le porte...socchiuse", uno spettacolo itinerante lungo i caruggi ideato per valorizzare le porte dipinte dalla pittrice Imelda Bassanello.

L'evento, ideato da Wilma Testa e Sabrina Poggi con il patrocinio del comune di Vallecrosia e organizzato dall’associazione Borgo Antico, ha coinvolto tante persone, che con molta disponibilità, si sono impegnate a dare vita a performance suggerite dai dipinti sulle diverse porte. Piccoli gruppi di spettatori, accompagnati da “pifferaie”, hanno potuto godere dello spettacolo, attraverso un percorso itinerante. Le varie stazioni hanno portato in scena diverse tipologie di performance: canzoni, storie, scenette, freddure e poesie.

Tra gli spettatori anche il consigliere comunale Denis Perrone e l’assessore Patrizia Biancheri che ha commentato: “Sono soddisfatta che tante persone siano venute perché lo scopo era far valorizzare l’idea del cantastorie nelle 14 porte dipinte scelte per fare le scenette e soprattutto far scoprire il centro storico”.

Le curatrici dell'evento desiderano ringraziare tutti coloro che in modi diversi hanno collaborato alla riuscita della serata. Ringraziano, altresì, la registra scrittrice Giorgia Brusco, che ha concesso di utilizzare un pezzo da lei scritto.