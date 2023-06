CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, lunedì 12 giugno 2023

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Tabarin del cinema Centrale di Sanremo

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- TRANSFORMERS - IL RISVEGLIO – ore 17.00 - 19.20 - 21.40 – di Steven Caple Jr. - con Anthony Ramos, Dominique Fishback, Tobe Nwigwe, Peter Cullen, Ron Perlman – Azione/Avventura/Fantascienza - "I Transformers tornano all'azione con un nuovo capitolo del franchise diretto da Steven Caple Jr. Transformers - Il Risveglio ci porterà negli anni 90, in un'avventura in giro per il mondo, dove ritroveremo gli Autobot e una nuova generazione di Transformer, i Maximal, che prenderanno parte all'eterna battaglia sulla terra tra Autobot e Decepticon...”

Voto della critica: **

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- LA SIRENETTA – ore 16.40 – di Rob Marshall - con Halle Bailey, Mahmood, Jonah Hauer-King, Melissa McCarthy, Javier Bardem - Musical/Avventura - "Ariel è una sirena, una delle sette figlie del Re Tritone, ma ha una passione per il mondo di superficie che il padre non gradisce. Rischia la vita tra gli squali per esplorare i relitti in fondo al mare e raccogliere oggetti della terraferma, per lei molto misteriosi. Quando durante una tempesta salva un bel marinaio, che è anche un principe, ne resta perdutamente innamorata. I divieti del padre servono solo a spingerla in direzione di Ursula, la strega del mare, che le offre di renderla umana in cambio della sua voce. Ariel accetta e avrà solo tre giorni di tempo per baciare il principe, un'impresa ulteriormente complicata dal sortilegio della strega, che gioca sporco e le ruba anche la memoria...”

Voto della critica: ***

- SPIDER-MAN - ACROSS THE SPIDER-VERSE – ore 19.10 - 21.40 – di Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin K. Thompson – Animazione/Avventura/Azione - "Sequel del film di animazione del 2018 Spider-Man - Un nuovo universo, Spider-Man Across the Spider-Verse prosegue la storia di Miles Morales, alle prese con un multiverso pieno di pericoli e di altri uomini-ragno simili a lui. La nuova avventura della saga metterà al centro la relazione tra il protagonista e Gwen Stacy: i due partiranno infatti per un'avventura ricca di azione e nemici da affrontare...”

Voto della critica: ****

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Voto della critica: *** Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

- MINDCAGE - MENTE CRIMINALE – ore 17.30 - 19.30 - 21.30 – di Mauro Borrelli - con Martin Lawrence, Melissa Roxburgh, John Malkovich, Robert Knepper, Neb Chupin - Drammatico - "I detective Jake Doyle e Mary Kelly sono sulle tracce di un assassino imitatore, che replica le atroci modalità degli omicidi del serial killer dalla mente deviata Lefevre, incarcerato e soprannominato L'Artista per via della sua abilità nel disegno. A lui si rivolge Mary, chiedendo un aiuto per catturare il misterioso criminale e porre fine alle uccisioni, e cedendo in cambio alla richiesta di commutare la sua pena di morte in ergastolo. Inizia così una corsa contro il tempo, una caccia all'uomo dai risvolti inattesi, in cui verranno fuori i traumi pregressi di tutti i protagonisti, coinvolti dall'Artista in un gioco diabolico...”

Voto della critica: **

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Voto della critica: **

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- LA SIRENETTA – ore 20.30 – di Rob Marshall - con Halle Bailey, Mahmood, Jonah Hauer-King, Melissa McCarthy, Javier Bardem - Musical/Avventura - "Ariel è una sirena, una delle sette figlie del Re Tritone, ma ha una passione per il mondo di superficie che il padre non gradisce. Rischia la vita tra gli squali per esplorare i relitti in fondo al mare e raccogliere oggetti della terraferma, per lei molto misteriosi. Quando durante una tempesta salva un bel marinaio, che è anche un principe, ne resta perdutamente innamorata. I divieti del padre servono solo a spingerla in direzione di Ursula, la strega del mare, che le offre di renderla umana in cambio della sua voce. Ariel accetta e avrà solo tre giorni di tempo per baciare il principe, un'impresa ulteriormente complicata dal sortilegio della strega, che gioca sporco e le ruba anche la memoria...”

Voto della critica: ***

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- DENTI DA SQUALO – ore 20.45 – di Davide Gentile - con Tiziano Menichelli, Stefano Rossi Giordani, Virginia Raffaele, Edoardo Pesce - Avventura - "Walter, 13 anni, ha da poco perso il padre Antonio, morto in un incidente sul lavoro. Vaga senza meta nelle strade del litorale romano quando arriva in una villa dove c'è una piscina. Si tuffa in acqua e improvvisamente si trova davanti uno squalo. Scampato il pericolo, resta però affascinato dal posto e ci torna anche nei giorni successivi. Quel luogo però non è abbandonato ma appartiene a un leggendario boss criminale, il Corsaro. Lì conosce un ragazzo un po' più grande di lui, Carlo, che si spaccia per il custode della villa e che prima lo minaccia e poi ci diventa amico e lo fa entrare nella gang locale il cui capo è Tecno. Intanto la madre di Walter, Rita, cerca invano un dialogo col figlio ed è sempre più preoccupata per lui...”

Voto della critica: **

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- DALILAND – ore 18.30 – 21.00 – di Mary Harron - con Ben Kingsley, Barbara Sukowa, Christopher Briney, Rupert Graves, Alexander Beyer - Biografico - "New York, 1973, Salvador Dalì vive al Ritz insieme alla moglie Gala e sta preparando la sua prossima personale. James, un giovane stagista di una galleria, viene scelto da Dalì in persona affinché gli faccia da assistente personale mentre ultima le tele da esporre. James ha così l'occasione di osservare da vicinissimo la parabola discendente di uno dei più grandi artisti di sempre. L'uomo dietro l'artista, che James ha modo di conoscere, è pressoché distrutto: i discorsi di Dalì sono imbevuti in un'insopprimibile angoscia per la morte, conduce uno stile di vita che lo consuma, sia economicamente che emotivamente, mentre il Parkinson galoppante riduce sempre le sue capacità artistiche al lumicino...”

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

