Autotrasporto, sottoscritto accordo sui ristori per extra costi generati dai cantieri autostradali

È stato sottoscritto l’accordo riguardante i ristori per gli extra costi generati dai cantieri autostradali sulle tratte di competenza di Autostrade per l’Italia in Liguria .

L’accordo siglato oggi ha come conseguenza il ritiro della prevista agitazione annunciata da parte delle sigle dell’autotrasporto. “Esprimo piena soddisfazione per l’accordo siglato oggi – spiega il presidente Toti - Il senso di responsabilità delle parti coinvolte ha permesso la chiusura di questo accordo ponte che sostiene l’autotrasporto e tutta l’economia e il sistema portuale della Liguria, in questa fase in cui permangono ancora disagi per la messa in sicurezza della rete autostradale. L’obiettivo è arrivare alla realizzazione di nuove infrastrutture, ma è evidente che fino a quel giorno bisognerà fare in modo che il territorio venga sostenuto, così come previsto dagli accordi con Aspi: quanto firmato oggi va proprio in questa direzione”.