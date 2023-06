Tiro con l'Arco: i gialloblù di San Bartolomeo al mare a Stella San Giovanni (SV)

Oggi a Stella San Giovanni si è svolta una gara targa valevole per la qualificazione ai campionati italiani, organizzata dagli arcieri 5 Stelle. La gara è stata diretta dal giudice di gara Beppe Capalbo.

"I nostri portacolori hanno ottenuto buoni risultati. Nella divisione olimpica senior maschile quarto posto per Emilio Capalbo, nelle junior femminili secondo posto per Valeria Prette. Tra i compound quarto posto master maschile per Vittorio Pasqualotto. Nella divisione arco nudo master primo posto per Cesare Prette, secondo posto per Maurizio Gabrielli, terzo posto per Davide Piana, quinto posto per Cesare Argento. La squadra master arco nudo con Prette, Gabrielli, Piana si aggiudica il primo posto.

Prossimi impegni dei gialloblù la gara di Frabosa il 18 giugno e l'organizzazione del Trofeo del Sole il 25 giugno sul campo di tiro con l'arco di San Bartolomeo al Mare".