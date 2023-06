Equitazione: a Massimo Tonali il Gran Premio Gran Premio di equitazione salto ostacoli di Sanremo

Massimo Tonali ha vinto il Gran Premio (26.200 euro) di equitazione salto ostacoli di Sanremo. Il bresciano, in sella a Milo, cavallo belga di 11 anni, ha preceduto il francese Geoffrey Lievaux Lecomte su Themis des Sarthes e il reggiano Federico Formentini su Woscinton Good Bye. Quarta la slovena Lidija Grum, quinto il toscano Elia Simonetti e sesto il belga Ignace Philips. Questi cavalieri avevano compiuto il primo percorso netto senza penalizzazioni accedendo così al barrage. Tonali ha staccato l'avversario di oltre un secondo.



"Ho dovuto tirare a fondo - spiega - con il rischio di sbagliare. Il cavallo ha risposto molto bene. Sono davvero contento di aver vinto un Gran Premio qui a Sanremo dove sono stato molte altre volte". Tonali era alla quarta gara della giornata visto che è impegnato con quattro diversi cavalli. Fatiche che si vanno ad aggiungere a quelle dei due giorni precedenti. Cinquantadue anni, molte volte azzurro, il cavaliere lombardo ha un percorso sportivo di tutto rispetto. E' tesserato per la Cavallerizza di Brescia. A Sanremo è con la moglie e la figlia più piccola, di due anni. Ama i cavalli e viaggiare. Venticinque i partenti del Gran Premio alle cui premiazioni sono intervenuti il consiliere comunale Luca Lombardi (mentre il vicesindaco Costanza Pireri aveva premiato il mattino) e l'ex assessore.

In C115 ha vinto la lombarda Chiara Motti su Alì Khalid, qatariota, e Giorgia Ventura dell'Horse Valle Nervia e il saudita Abdullah Alyamani. In C120 si è imposta la svizzera Roya Saberi precedendo la lombarda Chiara Roberta Motti e Lorenz Rango dell'Horse Club Nervia di Camporosso, il francese Ines Olazabal e Monica Pasquini di della Scuderia del Sole di Rapallo.

In C125 ancora un successo (il terzo) per il cavaliere sanremese Andrea Lanza (su Chacellano) che ha una scuderia a Coldirodi ma è tesserato per il Country Club Garlenda. Secondo l'egiziano Belal Mohamed Brahim Habibi, terzo il francese Geoffrey Lecomte, quarto il monegasco Eileen Monthomel e quinta la ventimigliese Veronica Santaiti, tesserata per il Country Club. In C130 ha prevalso il francese Olivier Bergonzi sul genovese Giovanni Martelli (tesserato all'Equestrian La Spezia), la lavagnese Lorenza Poirino e la svizzera Denise Cavegn.

In C135 ha vinto Fanny Skalli Guerdat, moglie di Steve Guerdat, il vincitore delle Olimpiadi di Londra e che, subito dopo, venne a gareggiare a Sanremo. Seconda ancora Lorenza Poirino, 20 anni, allieva di Natale Chiaudani, appassionata di gialli, thriller e romanzi. Terzo Massimo Tonali, quarto Federico Formentini e quinto lo sceicco del Qatar Khalifa Al Thani. Purtroppo il pomeriggio è stato rovinato da una caduta di C.V., 14 anni e mezzo di Monaco, tesserata però nel Savonese. La giovane era cosciente ma dolorante. E' stata trasportata in elicottero all'ospedale di Pietra Ligure.

A Sanremo erano in gara cavalieri e amazzoni di tredici stati, vale a dire Belgio, Brasile, Egitto, Francia, Georgia, Germania, Qatar, Principato di Monaco, Arabia Saudita, Svizzera, Slovenia, Croazia oltre che l'Italia. Fra i nomi di rilievo (e richiamo) quello dello sceicco Khalifa Al Thani, della famiglia regnante del Qatar.

"Con impegno e dedizione - conclude la presidente della Società Ippica Sanremo - siamo riusciti a portare a termine questa importante manifestazione. Un evento per la città che offre grande spettacolo per i sanremesi e non".

Nella foto in alto uno dei premi ricevuti dal vincitore