70 anni per l'ANMI Taggia Arma: la festa e le onorificenze per i soci più anziani

Tanti soci iscritti da oltre 25 anni

Oggi è stata anche l'occasione per rendere omaggio a chi nell'ANMI di Taggia Arma c'è da 25 anni e più. Sono stati consegnati degli attestati di benemerenza rilasciati da ANMI nazionale. Questi i premiati: Angelo Parodi (ha ritirato la figlia Maria Teresa), Nicola Revelli (iscritto da 60 anni), Giulio Protopapa (iscritto da oltre 45 anni), Germano Cervini (iscritto da oltre 40 anni), Mario Puppo (iscritto da oltre 35 anni, figlio dell'altro famoso socio Bruno mancato l'anno scorso), Gianfranco Cirilli (iscritto da 35 anni), Giampiero Vivaldi (iscritto da oltre 30 anni), Roberto Torgano (non presente, iscritto da 30 anni), Antonio Gianni Regina (iscritto da 30 anni), Sergio Rubicone (iscritto da 28 anni), Claudia Faustini (iscritta da 28 anni), Angelo Stella (iscritto da 28 anni), Andrea Izetta (iscritto da 27 anni), Vincenzo Russo (vicepresidente del gruppo).

"Una volta marinaio... marinaio per sempre"

"È una emozione indescrivibile per noi che siamo stati in Marina per tutto il tempo - ci ha raccontato Marco Izetta, presidente onorario dell'ANMI Taggia Arma - Noi la Marina non ce la possiamo dimenticare: una volta marinaio... marinaio per sempre. 70 anni sono lunghi, di quelli che hanno dato vita al gruppo non ce ne sono più in giro. Ne abbiamo premiato solo uno, Revelli, 60 anni iscritti, quindi uno dei primi. Non conosco chi è stato presidente prima di noi perchè nell'alluvione di Taggia, abbiamo perso tutti i nostri documenti. Portiamo avanti il ricordo del periodo passato in Marina".