Sanremo: prosegue con grande successo il concorso internazionale di equitazione al Solaro (Foto)

Salgono a quattro le vittorie sanremesi al concorso internazionale di equitazione in pieno svolgimento al Solaro di Sanremo.

Le hanno ottenute (due) il brasiliano Felipe Nagata Coutinho Mendonca (tesserato però per la Società Ippica Sanremo, organizzatrice della manifestazione) e i matuziani Andrea Lanza e Camilla Rossi. Dopo le vittorie a ripetizione straniere sono arrivate quelle italiane e, soprattutto, dei cavalieri di casa. Risultati ottimi se si pensa che in concorso ci sono cavalieri e amazzoni di tredici stati.

In C135 successo di Camilla Bassan, lombarda, su Cadira Mancluf che ha preceduto Natale Chiaudani su Can Can della Torretta e il lombard Federico Formentini su Yuppi Fz. Quindi ancora Camilla Bassan con un secondo cavallo. In una C130 Felipe Nagata, istruttore della Società Ippica Sanremo, su George Bc ha preceduto francese Oliveier Bergonzi, l'altro francese Laurent Calcus e la lombarda Camilla Bassan. In C125 Andrea Lanza, che ha la scuderia a Coldirodi, su Chacellano ha preceduto a ventimigliese Veronica Santaiti su Ninja. Seguono altri cinque stranieri prima di trovare un altro italiano, Massimo Tonali.

Intanto, nelle categorie più basse, aggiunte nazionali, con molti giovanissimi, figurano ragazzi e persino bambini che hanno già una dediziona assoluta per i cavalli. Come Adriana Ladow, soltanto 9 anni di Monaco, vincitrice nella C90 pony children, padre svedese e madre sudafricana che l'accompagna alle gare dove è impegnata nelle C90 e C100. "Amo moltissimo i cavalli - spiega - i cani e i leoni, E mi piace anche cantare. Il mio sogno è diventare una amazzone professionista. Come Edwina Alexandra che ammiro molto". La presidente della Società Ippica Sanremo Maria Grazia Valle Valenzano Menada aggiunge: "Questa giovanissima è un grande esempio per tutti. Si impegna a scuola e tutti i giorni da Montecarlo viene a Sanremo per salire sul suo cavallo. Soprattutto ascolta molto e vuole imparare".

Le gare proseguono per tutto il giorno fino al tardo pomeriggio. Ingresso gratuito.

Nelle foto: Felipe Nagata Coutinho Mendonca e una delle concorrenti in gara