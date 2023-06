Domani appuntamenti decisivo nel campionato di Serie B per il Tennis Sanremo contro il Finale

Appuntamento decisivo, domani dalle 9, per il percorso della squadra del Tennis Sanremo nel campionato di serie B.

I giocatori di casa disputeranno un derby ligure sui campi in terra rossa del circolo situato in corso Matuzia a Sanremo contro la squadra del T.C. Finale con la formula dei quattro singolari e due doppi.

Il Tennis Sanremo esce da una striscia di tre risultati positivi: contro il Pro Recco Tennis una vittoria per 4 a 2, contro il Park Tennis Club Genova un pareggio per 3 a 3, contro il Tennis Club Sinalunga un pareggio per 3 a 3.

La squadra è interamente composta da giocatori che si allenano all’interno del circolo, a riprova dell’ottimo lavoro svolto dal Sanremo Tennis Team che ha Matteo Civarolo come direttore e Gianluca Mager e Matteo Arnaldi come punte di diamante a livello professionistico.

La squadra si presenta nell’incontro casalingo al gran completo, supportata dai numerosi appassionati locali, con la seguente formazione: Massimiliano Conti (capitano), Civarolo Matteo, Araktcheev Dimitri, De Sanctis Matteo, Imperiale Nicholas, Prevosto Luca, Tosi Matteo, Vivaldi Filippo.