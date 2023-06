Taggia: domenica la presentazione di "E Mi", le storie di resistenza da Glori

Domani, alle 11, a Taggia presso fondazione Pizzio Rovera in via Soleri 11, si terrà la presentazione del libro "E Mi - Storie da un paese che resiste Glori, Valle Argentina" (Antea Edizioni). L'incontro sarà introdotto dall'editore Angelo Giudici e vedrà la partecipazione di Veronica Testa, l'autrice e saranno mostrate anche le fotografie di Juliëtte van Eijsden che accompagnano la pubblicazione.

"E MI, lo dicono gli anziani, e non solo. È un’esclamazione, una congiunzione tra due pensieri, riempie un momento di silenzio, ispira quando si è in cerca di una cosa da dire. È anche il saluto prima di lasciarsi. Luciano vi aggiunge una leggera alzata di spalle. - ricordano da Antea Edizioni - In ogni terra ci sono spazi, visi, gesti che hanno bisogno di essere raccontati. Per me è una necessità. Nulla è immobile, ogni realtà muta e si adatta. Continuamente. L’oggi tra un decennio sarà immensamente distante. A questo serve la memoria, a tramandare".

"Le parole e le fotografie sono i supporti che abbiamo fatto nostri. Sono scorci, li abbiamo eletti, e così impressi nel tempo. Quando riesco a concentrare tutti i sensi nella quotidianità che mi circonda, ne viene fuori l’essenza più profonda. Quando lo sguardo sfiora la vita degli altri e la racconta, trasforma il momento in un eterno. Rallentando il passo si avvertono suoni segreti. È intromettersi per mettere in luce, per portare in alto. Si può racchiudere un paese dentro a pagine di carta? Questo lavoro è un bisogno. Arrivare a sentire dentro la pelle ed impregnarmi di quel che è stato, di quell’unione armonica della specie umana che ora non trovo più. E che qui invece esiste forte" - conclude Giudici.