La manutenzione pompa di calore è un qualcosa di indispensabile per quanto riguarda il controllo della sua efficienza e non solo e all'interno dell'articolo cercheremo di spiegare i motivi.

Ima intanto è il primo punto da mettere in chiaro è che comunque per garantire un livello di sicurezza adeguato e anche delle prestazioni energetiche non solo per quanto riguarda gli impianti termici per la climatizzazione estiva oppure invernale.e bisogna avere al proprio fianco un centro di assistenza che ci garantisca dagli interventi di manutenzione periodici.

Per quanto riguarda Le categorie di apparecchi coinvolti intanto possiamo parlare di caldaia a gas ma anche di altre tecnologie per riscaldare e raffrescare gli ambienti come le pompe di calore che hanno bisogno di una corretta manutenzione che consente di ridurre sensibilmente i consumi e quindi di ricevere a casa delle bollette molto più basse.

Ma un'altra cosa che dobbiamo avere in mente è che comunque un impianto che viene monitorato e che gli viene garantita una manutenzione costante è chiaro che inquina anche meno e questo non è poco.

In ogni caso c'è poco da dire nel senso che la manutenzione della pompa di calore è obbligatoria perché ci sono delle normative da questo punto di vista le stesse devono avere il libretto d'impianto che è una sorta di documento di riconoscimento per poi essere sottoposte a interventi di manutenzione periodica come dicevamo sopra sulle caldaie.

Praticamente questo tipo di manutenzione ordinaria dovrà essere effettuata secondo i tempi previsti dalle istruzioni tecniche che ci vengono rilasciate dalla ditta installatrice o proprio dalla fabbrica degli apparecchi e va fatto ogni anno oppure ogni due,dipende dalla situazione specifica.

Oltre al fatto che sempre secondo la legge a parte questi interventi di manutenzione andranno fatti anche dei controlli per quanto riguarda l'efficienza energetica dell'impianto che è un altro tema che è sempre ci interessa naturalmente visto che ancora tra l'altro siamo nel periodo di caro energia, e quindi le bollette sono già alte di loro.

Non possiamo omettere degli interventi di manutenzione ordinaria per la nostra pompa di calore

Quindi praticamente quanto riguarda la manutenzione della pompa di calore dobbiamo contattare un'azienda installatrice oppure un centro di assistenza che sono equiparate, e fermo restando che è sempre consigliabile rivolgersi al servizio tecnico autorizzato dal marchio del nostro apparecchio.

Tecnicamente parlando all’interno della manutenzione ordinaria ci sono operazioni di pulizia generale che riguardano i filtri l'unità esterna,così come il controllo della temperatura e della pressione.

E teniamo presente che è molto importante anche la pulizia delle unità esterna visto che comunque una pompa di calore funziona come un frigorifero che invece di tenere in fresco il cibo riscalda o raffresca l'acqua o l'aria.

E quindi se per esempio la superficie radiante fosse sporca per via di foglie, polvere o altra sporcizia la capacità di scambio termico ne risentirebbe di tanto e quello significherebbe abbassare l'efficienza del sistema con tutte le conseguenze che abbiamo già menzionato all'interno dell'articolo In poche parole.