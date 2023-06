Quando si parla di lindy hop si parla di uno tra i balli swing più famosi di origine afroamericane che si balla in coppie che nasce a New York. Bisogna ricordare che nei primi decenni del Novecento diventò un fenomeno trasversale perché permise di superare delle divisioni, visto che in questo caso si unisce il ritmo delle danze africane con le strutture delle danze europee.

Per la precisione parliamo di una danza swing che nasce ad Harlem, un quartiere celebre di New York intorno agli anni Venti. Parliamo di un ballo che negli anni d'oro rappresenta un fenomeno di massa per quanto riguarda la musica swing svolgendo un ruolo centrale per quanto riguarda l'integrazione razziale.

Poi negli anni quaranta si espande e si diffonde diventando un ballo prevalentemente di coppia che preveda il fatto di eseguire numerose figure che derivano anche da altri balli.

In pratica quindi si balla in coppia e inoltre unisce movimento delle danze africane con le strutture delle danze europee ed è proprio per questo che si può considerare come un vero e proprio fenomeno culturale di integrazione tra persone di colore e persone bianche.

Il suo nome come celebre ballo Swing deriva dal ballerino George Snowden Shorty,il quale in occasione di una maratona di ballo nel corso delle celebrazioni della trasvolata atlantica usò proprio il nome lindy.

Fu proprio Snowden che affermò, dopo aver eseguito alcuni passi già noti, di stare facendo questo tipo di danza perché gli venne in mente il celebre volo New York Parigi del pioniere dell'aviazione degli Stati Uniti.

Il successo di questo ballo però arrivò soprattutto verso la fine degli anni trenta a New York perché c'erano i ragazzi di Harlem che ballavano e che erano diventati i migliori ballerini per formare una compagnia

Inoltre si preparavano per ballare nei concerti ma anche per performance legate al cinema.

Altre informazioni su questo tipo di ballo

Questo ballo quindi si fa soprattutto in coppia e cioè due ballerini, un leader e una follower. Ribadiamo che si tratta di una danza che unisce le tradizioni africane con quelle europee ma una delle caratteristiche che lo rende unico è il fatto che segue schemi ritmici sia 6 e 8 battute.

Inoltre fa parte della categoria sociale dance offrendo l’occasione ai ballerini soprattutto se bravi, di improvvisare perché in questo caso non ci sarà nessuna coreografia e nessuno schema fisso, anche se di solito la coppia inizierà sempre in una posizione chiusa e rilassata.

Questa posizione vedrà la coppia connettersi nel seguente modo cioè con la mano destra del leader messa sulla schiena della follower, mentre la mano sinistra di quest'ultima è posizionata sulla spalla destra del leader.

Volendo i due ballerini possono unire anche le mani con i loro corpi formando una V cioè un faccia a faccia.

Di solito il ballo inizierà con un cambio di peso cioè un passo all'indietro seguito da un cambio di peso su un altro piede.Ovviamente queste sono solo alcune indicazioni generiche perché per imparare bene le tecniche bisogna rivolgersi a una scuola di danza professionista