Partenza in salita per le isole ecologiche di Taggia: Comune corre ai ripari con delle migliorie al servizio

Partenza in salita per le nuove isole ecologiche di Taggia. Soltanto nella prima settimana si sono registrate: numerose tessere non funzionanti, il danneggiamento di una serratura e parecchi sacchetti abbandonati qua e là ogni giorno. Un trend, quest'ultimo che appare difficile da eliminare e che ha portato il Comune ha valutare dei correttivi insieme al gestore del servizio. Qualche difficoltà c'è stata Gli abbandoni potrebbero dipendere o da chi non si è ancora registrato ottenendo il kit e quindi non può conferire i rifiuti, oppure semplicemente da chi si è trovato con i cassonetti pieni. Il nuovo sistema ha sollevato qualche perplessità nei cittadini dell'abitato di Taggia, i primi ad essere interessati dalla sperimentazione. È bastato aspettare qualche persona a lato dell'isola ecologica per capire che il sistema qualche pecca ce l'ha: bocchette troppo piccole rispetto ai sacchetti e spesso si trovano piene.

"È ancora presto ma si vedono già buoni frutti" Ne abbiamo parlato con il sindaco Mario Conio e con l'assessore all'ambiente Daniele Festa. "Siamo convinti che questa sperimentazione stia già dando i suoi buoni frutti nonostante sia ancora troppo presto per una valutazione concreta e precisa. Dopo poco più di una settimana abbiamo eliminato dal centro storico soprattutto, la presenza indecorosa dei mastelli abbandonati per ore e ore. Certo, è un cambiamento, qualche difficoltà ce l'aspettavamo ma era necessario partire. Quindi, grazie ai cittadini perché l'impegno l'abbiamo notato" - ha detto il sindaco Conio.

"È solo questione di abitudini" "La risposta c’è così come c'è ancora bisogno di ulteriore impegno. - aggiunge l'assessore Daniele Festa - Abbiamo avuto il problema con circa 50 tessere, per altrettante utenze e mi risulta che siano state sostituite da Amaie Energia. Altrettanto vero è che stiamo facendo parecchie operazioni di recupero per abbandoni. Il personale, in sinergia con i Rangers, sta facendo controlli a tappeto. Abbandonare i sacchetti fuori dalle isole ecologiche e in città non è tollerato ed è un comportamento sanzionabile e indecoroso. Circa la grandezza delle bocchette delle isole, penso che si tratti più di un cambiamento delle abitudini. Prima la gente era abituata a fare sacchetti di grosse dimensioni da lasciare nel giorno previsto dal calendario. L'isola ecologica di per sé prevede che si possa conferire a tutte le ore a patto che non sia piena e anche in quel caso si può portare la spazzatura in un altro punto di raccolta. Quindi penso che si debba differenziare meglio buttando sacchetti più piccoli e più volte".

Punti raccolta per chi è anziano o ha difficoltà a muoversi

Per ora sono 5 i punti che servono l'abitato di Taggia e dall'amministrazione comunale assicurano che il servizio verrà migliorato a stretto giro. "In questi giorni abbiamo fatto tesoro delle numerose segnalazioni arrivate dalla cittadinanza - aggiungono Conio e Festa - C'è attenzione sulla questione e possiamo già dire che è in corso un confronto con l'azienda per apportare alcune migliorie. Puntiamo a stretto giro all'introduzione di una nuova isola ecologica e a dei punti di raccolta simili a quelli attuali ma di dimensioni più contenute pensati per servire cittadini anziani, pensiamo over 70 e o con problemi di deambulazione". Novità anche per le vecchie isole ecologiche di Arma?