A Badalucco la pulizia dei laghetti per l'estate 'incontra' la diga, Orengo "Non siamo disposti a rinunciare al nostro fiume"

A Badalucco giornata di pulizia dei laghetti in vista dell'estate mincontra l'attualità con l'emergenza idrica e quindi la questione Diga. Da un lato l'iniziativa: un gruppo di volontari del paese del buon vivere e di amministratori ha passato in rassegna le zone del Lavatoio (lavavu'), Lagu Meelu, Lagu da Seauza, Lagu da Ciuxe, Lago della Madonna degli Angeli.

Come ogni anno, per l'arrivo della stagione estiva, l'amministrazione organizza la sistemazione dei punti dove badalucchesi e turisti trovano ristoro durante la calura. Novità di quest'anno anche il posizionamento di alcuni cartelli indicativi per raggiungere i laghetti.



E poi c'è la questione diga. Un argomento caldo in tutti i sensi per la comunità badalucchese che tra assemblee pubbliche e striscioni da tempo si oppone anche solo al sentire parlare del finanziamento di uno studio di fattibilità di un invaso sopra il paese. Anche l'amministrazione comunale del sindaco Matteo Orengo ha deciso di adottare una linea netta sulla diga, ed è proprio il primo cittadino a ricordarlo: "Il fiume da sempre è la più grande attrattiva per bimbi e turisti. I badalucchesi hanno con il loro fiume un rapporto unico tanto da fare diventare l'ansa del torrente Argentina il simbolo turistico del paese del buon vivere. Un abbraccio cui non siamo disposti a rinunciare!"