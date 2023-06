Sanremo: troppi scooter contromano in via Galilei, un nostro lettore lancia l'allarme

Un nostro lettore, G.M., ci ha scritto per mettere in luce una pratica potenzialmente pericolosa:

“Ho notato, sempre più spesso, negli ultimi mesi, che sempre più scooter percorrono a Sanremo il tratto di via Galilei, compreso tra la piazza del borgo ed il Don Orione, contromano. Questo malcostume dilagante è pericoloso soprattutto per chi incurante del senso proibito guarda solo da un lato per manovrare con macchine o motocicli. Ovviamente è impossibile pensare di lasciare un vigile distaccato per quest'unico controllo, tuttavia, previa collocazione di un cartello recitante: controllo elettronico del traffico, si potrebbero piazzare delle fototrappole in prossimità della piazza del Borgo. Sicuramente il comune ne avrebbe un beneficio economico rilevante, con la certezza di rieducare, magari solo temporaneamente, parecchi concittadini irrispettosi dell'incolumità altrui”.