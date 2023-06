Automobilismo, Saottini (1000 miglia): "Edizione piena di eventi e un'auto a guida autonoma"

(Adnkronos) - "Senza lo spirito, il carattere, la capacità di emozionarsi della gente d'Italia non potrebbe esistere 1000 Miglia". Così Beatrice Saottini, presidente di 1000 Miglia S.r.l, a margine della conferenza stampa di presentazione della “Corsa più bella del mondo” che torna da martedì 13 a sabato 17 giugno. "Un’edizione particolarmente densa di eventi: innanzitutto dura cinque giorni, anziché quattro come normalmente accade - fa sapere Saottini - Venerdì 16 è dedicato al Parma-Milano passando nella zona del basso Piemonte orientale (un tratto che dal ‘47- ‘48 non veniva percorso) e fa tappa a Milano per poi ripartire il giorno dopo in direzione Bergamo Brescia per festeggiare questo evento di capitale della cultura".

"Festeggiamo anche i 100 anni dell’aeronautica e domenica 11 inauguriamo il villaggio 1000 miglia di Piazza della Vittoria con due presentazioni importanti, una delle quali è una vettura del Politecnico di Milano che parteciperà in via sperimentale con alcuni tratti di guida autonoma".