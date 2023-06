Pallacanestro: festa finale del Sea Basket Sanremo, Bonino "E' stata una annata eccezionale"

Con grande partecipazione delle famiglie del gruppo minibasket si à svolta la festa di fine corsi del Sea Basket Sanremo.

“E’ stata una splendida stagione – ha detto coach Bonino – con tantissimi iscritti che sono in continuo aumento. Tutte le nostre squadre si sono comportate in modo eccellente”. Il minibasket ha gruppi molto disponibili all'apprendimento con un luminoso futuro. Le squadre dei ragazzi più grandi (under 13, 15 e 17) hanno brillato nei vari campionati.

“Ringrazio tutti – termina Bonino - lo staff e le famiglie che ci seguono con passione. Ora ci prendiamo un piccola pausa ma continuerò a vedere i miei atleti durante l’estate".