Imperia: da lunedì prossimo alla palestra San Camillo torna l'appuntamento con Educamp Coni Estate

L’Educamp Coni Estate 2023 si terrà dal 12 giugno anche nella palestra San Camillo in via Felice Musso con la possibilità di provare varie discipline sportive quali pallamano, danza, judo, scacchi e atletica.

Tanto sport e molte altre attività occuperanno i bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni nell’Educamp organizzato dalla San Camillo Pallamano Imperia, che ha sottoscritto apposita convenzione con il Coni, partendo il 12 giugno ed ultimando il 4 agosto, in collaborazione con altre associazioni.

I genitori potranno iscrivere i propri figli scegliendo una o più settimane in cui far sperimentare divertenti giochi di introduzione alle varie discipline sportive e attività quali robotica e coding in cui approfondiranno le materie Stem attraverso la commistione con materie artistiche ed umanistiche, laboratorio teatrale per aiutarli a rielaborare le loro emozioni in un processo creativo, attività artistiche. Non mancheranno anche lezioni di lingua straniera importanti nel contesto globale in cui i ragazzi si apprestano a vivere.

Istruttori qualificati e con grande esperienza di attività a contatto con i bambini e ragazzi saranno pronti tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17 ad accogliere e condurre i giovani atleti in una esperienza estiva che porteranno nel cuore. Saranno applicati tutti i protocolli di sicurezza igienico sanitaria e sarà necessario il certificato medico per la pratica sportiva non agonistica.

Il centro estivo Educamp ha presentato la Scia accreditandosi presso il Comune di Imperia e quindi alle relative agevolazioni previste nel bando per le famiglie interessate. Per informazioni: https://www.pallamanoimperia.it/educamp.